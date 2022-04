चूरू:चूरू के कोतवाली थाना क्षेत्र की एक 27 वर्षीय विवाहिता से जेठ द्वारा दुष्कर्म करने और दहेज के लिए प्रताड़ित करने का मामला सामने आया है. पीड़िता की रिपोर्ट पर महिला थाने में आरोपी जेठ, पति सहित पांच जनों के खिलाफ आईपीसी की धारा 376, 498 ए, 406 व 323 में मामला (raped by husband elder brother in Churu) दर्ज हुआ है. सीआई सुखराम चोटिया ने शनिवार को बताया कि 27 वर्षीय पीड़िता ने रिपोर्ट दी कि उसकी शादी 11 दिसम्बर 2020 को सुजानगढ़ के एक युवक के साथ हुई थी. शादी के बाद दहेज (Dowry Abuse In Churu) में घटिया सामान लाने का ताना देकर और दहेज की मांग की जाती थी. पति व ससुराल पक्ष के लोग उसे 2 लाख 51 हजार रूपये और कार की मांग करने लगे. नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की गई.

प्रताड़ना से तंग आकर वह अपने पीहर आ गई थी. कुछ दिन बाद उसका जेठ ससुराल ले जाने के लिये चूरू आया और अपनी कार में बिठा कर उसे ले गया. रास्ते में गांव खोटिया के पास महिला ने वॉशरूम जाने के लिए कार रुकवाई तो आरोपी उसे बन्द पड़े एक होटल के पास ले गया. जहां आरोपी ने उसका मुंह बन्द कर उसके भाई को जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. बहरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर पीडिता का राजकीय भरतिया अस्पताल में मेडिकल करवाया और तफ्तीश शुरू कर दी है.