सुजानगढ़ . जिले में बोबासर पुलिया के पास शनिवार को एक टैंकर और कार की टक्कर में जोधपुर निवासी चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. चारों सालासर बालाजी के दर्शन कर जोधपुर लौट रहे थे. इस बीच यह हादसा (Road accident in Sujangarh) हुआ. राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर टैंकर और वैगनार कार की टक्कर में चार युवकों की दर्दनाक मौत हो गई. चारों मृतक करीब 25 से 35 वर्ष के थे. हादसा इतना जबरदस्त था कि वैगनार गाड़ी के परखच्चे उड़ गए. टक्कर होने के बाद टैंकर वैगनार कार को करीब पच्चीस फीट तक अपने साथ घसीटता हुआ ले गया. दुर्घटना की सूचना मिलते ही हाईवे पैट्रोलिंग की टीम और सदर थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतकों के शवों को राजकीय बगड़िया उप जिला अस्पताल की मोर्चरी (4 Died in Road Accident in Sujangarh) में रखवाया.

सचिन पायलट ने किया ट्वीट: दर्दनाक हादसे पर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने ट्वीट भी किया है. उन्होंने कहा है-चूरू जिले के सुजानगढ़ क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में चार लोगों की मृत्यु की खबर अत्यंत दुखद एवं दुर्भाग्यपूर्ण है. मेरी गहरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं.ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति एवं परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें.

जानकारी के अनुसार वैगनार में सवार वासुदेव, अमित, रविदास और संजय सालासर बालाजी के दर्शन कर वापस जोधपुर लौट रहे थे. इस बीच बोबासर पुलिया के पास लाड़नूं की ओर से आ रहे केमीकल से भरे टैंकर से कार की आमने-सामने की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि गाड़ी में सवार चारों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई. बता दें कि गाड़ी वासुदेव के नाम पर रजिस्टर्ड थी. दूसरी तरफ टैंकर का भी आगे का टायर फटा हुआ है. हालंकि यह जानकारी अभी नही मिली है कि टैंकर का टायर हादसे से पहले फटा है या हादसे के (4 Died in Road Accident in Sujangarh) के बाद फटा है.