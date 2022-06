चित्तौड़गढ़. भादसोड़ा थाना इलाके से करीब 8 लाख रुपए के जेवर लेकर फरार हुई (Girl who ran away with jewelry recovered) लड़की को पुलिस ने दस्तयाब कर लिया है. पुलिस ने उसे गुरुवार बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया. जहां दस्तावेज चेक करने के बाद उसे बालिग पाते हुए लीगल फ्री कर दिया गया. समिति ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर उसे उसके माता-पिता के सुपुर्द कर दिया. पुलिस उसके न्यायालय में बयान कराने की तैयारी कर रही है. उसके आधार पर ही प्रेमी पर कोई कार्रवाई की जा सकेगी. पुलिस ने उसके प्रेमी को भी हिरासत में लिया है.

जानकारी के अनुसार लड़की की शादी थी प्रस्तावित थी. ऐसे में वह 16 मार्च को घर से जेवरात लेकर गांव के ही एक युवक के साथ फरार हो गई थी. बाल कल्याण समिति के आदेश पर पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और करीब 3 महीने बाद प्रेमी युवक सहित उसे दस्तयाब कर लिया. बाल कल्याण समिति के सदस्य और पूर्व अध्यक्ष रमेश चंद्र दशोरा ने बताया कि लड़की को समिति के समक्ष पेश किया गया. जहां दस्तावेज देखने के दौरान वह बालिग पाई गई. जबकि युवक शादीशुदा है जो कि फिलहाल पुलिस हिरासत में है. ऐसे में पुलिस अब लड़की के न्यायालय में 164 के बयान करवाएगी. उसके बयानों के आधार पर प्रेमी के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी.

