चित्तौड़गढ़. पुलिस ने मादक पदार्थ नष्ट करने की गुरुवार को बड़ी कार्रवाई की. करीब 500 क्विंटल मादक पदार्थ इंसुलेटर में जलाकर नष्ट किया गया. इसमें 49 टन डोडा चूरा शामिल है. यह मादक पदार्थ वर्ष 2002 से 2022 तक 24 पुलिस थानों की ओर से 246 प्रकरणों में जब्त किया गया था. जब्तशुदा अवैध डोडाचूरा, स्मैक, ब्राउनशुगर, गांजा न्यायालय की ओर से भौतिक सत्यापन के बाद जिला औषधि व्ययन समिति द्वारा इंसिलेटर में जलाकर नष्ट (destroyed 500 quintals of drugs ) किया गया.

पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत ने बताया कि 24 पुलिस थानों के मालखानों में अवैध डोडाचूरा, स्मैक, ब्राउनशुगर, गांजा आदि वर्षों से पड़ा होने के कारण खराब हो रहा था. मालखाने इन जब्तशुदा मादक पदार्थों से भरे पड़े थे. जिससे अन्य जब्तशुदा मालों के रखने की दिक्कत हो रही थी. इसके निस्तारण की कार्रवाई के रूप में पुलिस अधीक्षक कार्यालय की कार्य प्रणाली शाखा की ओर से संबंधित थानाधिकारियों से माल के निस्तारण के संबंध में प्रस्ताव लिए गए. संबंधित थानाधिकारियों को जब्तशुदा अवैध मादक पदार्थ को नष्ट करने के लिए अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री, आदित्यपुरम सावा में लाने के निर्देश दिए गए. मादक पदार्थ को पुलिस के आलाधिकारियों की मौजूदगी में नष्ट किया गया. इस दौरान 246 प्रकरणों में जब्तशुदा 497 क्विंटल 43 किग्रा 544 ग्राम अवैध मादक पदार्थों को नष्ट कराया गया (Action taken in presence of police officers ) है.

