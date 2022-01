भीलवाड़ा. जिले में मूक बधिर युवती से सामूहिक दुष्कर्म के मामले (Gang Rape With Deaf Girl in Bhilwara) में मंगलवार को भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अल्‍का मुंदड़ा के नेतृत्व में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. प्रदर्शन के दौरान भाजपाइयों ने राज्य सरकार पर जमकर कटाक्ष भी किया. प्रदर्शन के दौरान पुलिसकर्मियों और भाजपाइयों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई (clash between BJP workers and Police in Jaipur). जिसके बाद पार्टी पदाधिकारियों ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर शहर नंदकिशोर राजोरा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ज्येष्ठा मैत्रेयी को ज्ञापन सौंपा.

भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष अल्‍का मुंदड़ा ने कहा कि प्रदेश में सरकार की विफलता के कारण रोजना महिलाओं पर अत्‍याचार बढ़ता जा रहा है (Alka Mundra targets Gehlot Gov). रोजना एक न एक दुष्‍कर्म और छेड़छाड के मामले सामने आ रहे हैं. मुख्‍यमंत्री के पास गृह मंत्रालय भी है. लेकिन ऐसी घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है. साथ ही अलवर में जिस तरह से घटना के बाद बयान पलटे गए, उससे आमदन में आक्रोश है (Alka Mundra on Alwar Case).

पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में नोकझोंक

अल्का मुंदड़ा ने कहा कि मुख्‍यमंत्री गृह मंत्रालय नहीं संभाल पा रहे हैं तो उन्‍हें किसी उपयुक्‍त आदमी को यह पद सौंप देना चाहिए. अलवर की घटना के बाद भीलवाड़ा में हुई इस घटना को लेकर गहरा रोष जताते हुए अतिशीघ्र दोषियों की गिरफ्तारी कर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यदि सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती है तो उग्र आंदोलन किया जाएगा (Protest of BJP Mahila Morcha in Jaipur).

युवती के साथ दुष्कर्म हुआ या सामूहिक दुष्कर्म इसमें उलझी पुलिस

भीलवाड़ा में मूकबधिर युवती के साथ दरिंदगी मामले में पुलिस तय नहीं कर पाई कि पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ है या सामुहिक दुष्कर्म दो दिन में पुलिस तीन बार बयान बदल चुकी है. पुलिस ने पहले गैंगरेप सोमवार देर रात रेप और मंगलवार दोपहर वापस गैंगरेप बताया.

एसपी आदर्श सिंद्धू के अनुसार युवती के साथ गैंगरेप हुआ है. तीन महीने पहले उसके साथ गांव में कुछ युवकों ने गैंगरेप किया था. जिस समय यह वारदात हुई उस समय वह नाबालिग थी. अधिकारी भी हैरान है कि तीन महीने तक परिजन भी नहीं समझ सके की उसके साथ हुआ क्या है ?

युवती ने परिजनों को इशारों में समझाया कि तीन महीने पहले सुबह शौच के लिए गई थी. इस दौरान बाइक सवार दो युवकों ने उसके साथ दरिंदगी की थी. युवती ने अपनी बुआ को बताने की भी कोशिश की थी. मूकबधिर होने के कारण युवती की बातों को उसकी बुआ नहीं समझ पाई. इसके बाद युवती की कई बार तबीयत खराब हुई. इसके बाद भी परिजन दरिंदगी की बात को नहीं समझ पाए. अब इस पूरे मामले की जांच चित्तौड़गढ़ की गंगरार पुलिस की ओर से की जा रही है. मामले में भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ की संयुक्त टीम जांच कर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास कर रही हैं.