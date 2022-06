भीलवाड़ा. शहर के सदर थाना इलाके में भदालीखेड़ा बाइपास पर शनिवार को ट्रक-वैन की भिड़ंत हो गई. हादसे में वैन सवार एक ही परिवार के महिलाओं सहित 9 लोग घायल हो गए. जिनमें से 7 गंभीर घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. ये सभी लोग परिचित के यहां (road accident in Bhilwara) शोक व्यक्त कर बड़ा कुंडिया से अपने गांव बिजोलिया के नया नगर गांव लौट रहे थे.

सदर थाना पुलिस के अनुसार बिजौलियां थाने के नया नगर से बड़ा कुंडिया इलाके में किसी परिचित की मौत के बाद शोक व्यक्त करने गए थे. ये लोग शाम को वैन से पुन: अपने गांव नया नगर के लिए रवाना हुए. इस दौरान इनकी वैन को भदालीखेड़ा से सुवाणा मार्ग पर कोठारी नदी पुलिया (9 people of a family injured in road accident in Bhilwara) पर एक ट्रक ने टक्कर मार दी.

पढ़ें. Accident in Jhalawar: कंटेनर ने पहले बाइक फिर कार में मारी टक्कर, 5 की मौत

हादसे में वैन सवार सभी लोग चोटिल हो गए. आस-पास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और घायलों को बाहर निकाला. उधर, सदर थाने से पुलिस मौके पर पहुंची. सभी घायलों को बाद में जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां जिला अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में घायलों का इलाज (9 people of a family injured in road accident in Bhilwara) जारी है.