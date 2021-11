बाड़मेर. जिले में सोमवार शाम को टांके में एक युवक और युवती की लाश (dead body found in well) मिली. ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद दोनों के शवों को बाहर निकलवाया. दोनों के बीच प्रेम प्रपंच की चर्चा के साथ मामले को खुदकुशी (couple commit suicide in barmer) से जोड़ा जा रहा है.

सोमवार को राजस्थान के बाड़मेर जिले के चौहटन थाना इलाके में एक युवक और युवती ने टांके में कूदकर आत्महत्या कर ली. घटना की सूचना मिलने पर चौहटन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों को शवों को बाहर निकालने के लिए ग्रामीणों की मदद से प्रयास किए. काफी मशक्कत के बाद रात 8:00 बजे दोनों के शव बाहर निकाले गए. फिलहाल आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चल पाया है.

जानकारी के अनुसार दोपहर 4:00 बजे के आसपास चौहटन थाना इलाके के वीरातरा रोड पर टांके में लड़का और लड़की ने आत्महत्या कर लेने की खबर फैलने से हड़कंप मच गया. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. घटना की जानकारी दोनों परिवारों को दी गई. इसके बाद आसपास के लोगों से मदद लेकर रात को 8:00 बजे के आसपास दोनों के शव को निकाला गया है. परिवार की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी. पुलिस अब इस पूरे मामले में सभी एंगल से जांच करेगी. सुबह पोस्टमार्टम के बाद जांच शुरू की जाएगी.