बांसवाड़ा. आनंदपुरी थाना क्षेत्र के वरेठ गांव में शनिवार देर रात युवक ने पेड़ से लटककर (Man Found Hanging From a tree in Banswara) जान दे दी. बताया जा रहा है कि युवक अपनी पत्नी की मौत से अवसाद में था. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.

आनंदपुरी थानाधिकारी देवी लाल मीणा ने बताया कि चिकली तेजा ग्राम पंचायत के चिकली बदरा गांव निवासी सुभाष (28) पुत्र रतीलाल डिंडोर का शव पेड़ से लटका हुआ मिला है. पुलिस ने बताया कि सुभाष की कुछ वर्ष पहले बरेट निवासी एक महिला से शादी हुई थी. उसके दो बच्चे भी हैं. सुभाष की पत्नी की मौत करीब डेढ़ माह पहले हुई थी. इसके बाद से ही वह अवसाद में था.

देवी लाल मीणा ने बताया कि शनिवार को सुभाष अपने ससुराल बरेट गया था. यहां देर रात उसने पेड़ से फंदा लगाकर जान दे (Man dies By suicide after Wife death in Banswara) दी है. रविवार सुबह सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची. शव को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है.