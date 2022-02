बांसवाड़ा. मोटा गांव थाना पुलिस ने फरवरी माह के शुरूआत में हुई एक हत्या के मामले का खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार (Banswara Police solved car run over on barat case) किया है. आरोपी अपनी प्रेमिका के होने वाले पति की हत्या करना चाहता था. इसलिए उसने प्रेमिका के दूल्हे की बारात में जीप घुसा दी (Youth in one sided love run over jeep on Barat) थी. घटना 5 फरवरी की है जिसमें उसकी प्रेमिका की सास की मौत हो गई थी.

इस घटना का खुलासा करते हुए मंगलवार को मोटा गांव थानाधिकारी धनपत सिंह ने बताया कि 5 फरवरी को थाना क्षेत्र में गांव किनारे खड़ी बारात पर जीप चढ़ा दी गई थी. इसमें कई लोग घायल हुए थे और एक महिला की मौत हो गई थी. आरोपी मौके पर जीप छोड़कर भाग गया. मामले की जब तहकीकात हुई, तब इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हुए. उन्होंने बताया कि जिस युवती की शादी थी, उसका एक कथित एकतरफा प्रेमी था. 22 साल के इस कथित प्रेमी का नाम रामचंद्र है. वह अपनी प्रेमिका के होने वाले पति की हत्या करना चाहता था. इसलिए बारात में जीप घुसा दी. इसमें एक महिला की मौत हो गई थी.

आरोपी रामचंद्र ने सबसे पहले घाटोल से एक जीप चुराई. जब दूल्हे के गांव दूदका से बारात रवाना होने वाली थी, तभी जीप लेकर पहुंचा और बारात पर जीत चढ़ा दी थी. इस घटना में गंभीर रूप से घायल हुई दूल्हे की मां को एमजी अस्पताल से उदयपुर रेफर कर दिया गया था. जहां उनकी मृत्यु हो गई.

यह था पूरा मामला: युवती और उसके कथित प्रेमी की शादी की बात चली थी. लेकिन दोनों का रिश्ता नहीं हो पाया. इसलिए आरोपी ने प्रेमिका के होने वाले पति की हत्या करने की साजिश रच डाली. इसमें वह सफल नहीं हो सका और इस घटना में दूल्हे की मां की मौत हो गई.