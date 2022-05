अलवर. सोमवार दोपहर अलवर के ट्रांसपोर्ट नगर में ठीक होने के लिए आए एक ट्रक में आग लगने से (Truck caught Fire in Alwar) अफरा-तफरी मच गई. ड्राइवर ने जैसे ही ट्रक को स्टार्ट किया, शॉर्ट सर्किट होने से ट्रक भभक कर जलने लगा. आग तुरंत ही इंजन तक पहुंच गई. ड्राइवर ने केबिन से कूदकर जान बचाई. देखते ही देखते आग ने पूरे ट्रक को अपनी चपेट में ले लिया. आग की सूचना लगते ही आसपास खड़े ट्रक ड्राइवरों ने अपने ट्रकों को वहां से हटा लिया.

आग बुझाने के लिए तुरंत पानी के टैंकर को बुलाया गया, जिसके जरिए आग पर काबू पाया गया. आग के (Fire Broke out in truck in Alwar due to short circuit ) कारण ट्रक का केबिन पूरी तरह जलकर राख हो गया. इसके अलावा ट्रक में रखे सभी उपकरण और मशीनरी भी आग के कारण बर्बाद हो गई. मौके पर मौजूद लोगों से घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है.

अलवर में आग का गोला बना ट्रक

टैंकरों की मदद से आग पर पाया गया काबू: मौके पर मौजूद लोगों ने अपने ट्रक और अन्य वाहन घटनास्थल से दूर किए. लोगों ने मिट्टी और रेत डालकर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उसपर काबू नहीं हो पाया. मौके पर पानी सप्लाई करने वाले टैंकरों को बुलाया गया जिसकी मदद से आग पर काबू पाया जा सका. ट्रक में आग लगने से लाखों के नुकासान की बात बताई जा रही है.