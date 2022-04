बहरोड़. दिल्ली-जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर बहरोड़ के कांकर दोपा गांव के पास मिनी ट्रक और (Road Accident in Behror) टेंपो की टक्कर हो गई. हादसे में दो महिलाएं सहित तीन लोगों के घायल होने की सूचना मिली है. जानकारी के अनुसार हाईवे पर आगे चल रहे ट्रक चालक के अचानक ब्रेक लगा दिया जिससे पीछे से आ रहे मिनी ट्रक और टेंपो की भिड़ंत (mini truck and auto collision on behror highway) हो गई. घटना के समय मिनी ट्रक चालक केबिन में फंस गया था. जिसके बाद अन्य वाहन चालकों ने पुलिस को फोन कर सूचित किया. मौके पर पहुंची पुलिस ने दूसरी पिकअप गाड़ी से रस्सा बांधकर करीब 1 घंटे में चालक को बाहर निकाला.

इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लग गया. सड़क दुर्घटना की जानकारी लगते ही 108 मौके पर पहुंची और सभी घायलों को इलाज के लिए बहरोड़ के सरकारी अस्पताल ले जाया गया. ऑटो पर सवार एक महिला और मिनी ट्रक चालक का पैर फेक्चर हो गया. घटना सुबह करीब 5:00 बजे की है. नीमराणा से जयपुर की ओर जा रहे ट्रक चालक के अचानक से ब्रेक लगाने पर पीछे से आ रहे ट्रक और टेंपो की टक्कर हो गई. हादसे के बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया. पुलिस ने हाइवे पर लगे जाम को खुलवाकर यातायात को सुचारू से चालू करवाया. पुलिस घायलों के बारे में जानकारी जुटा रही है. पुलिस हादसे के बाद फरार ट्रक चालक की भी तलाश कर रही है.

पढ़ें-राजस्थान: सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों को रोकना पुलिस के लिए चुनौती, हर वर्ष हजारों लोग गंवा रहे जान