अलवर. विमंदित बालिका केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है. विपक्ष के हमले और लगातार जनाक्रोश को देखते हुए प्रदेश सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंपने का फैसला किया (CBI probe in Alwar Case) है. इसके लिए गहलोत सरकार जल्द ही केंद्र को अनुशंसा भेजेगी लेकिन इस पूरे मामले में कई सवाल हैं. जिनके जवाब अब तक नहीं मिले हैं. अपराधी पुलिस की गिरफ्त से दूर है. कुछ तथ्य हैं, जो आमजन और पुलिस दोनों के लिए पहेली बने हुए (facts which unrevealed in Alwar Case) हैं.

इस मामले में लगातार पुलिस ने पृथम दृष्टया दुष्कर्म की आशंका जताई थी. उसके बाद पुलिस ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट आने से पहले दुष्कर्म की बात कहना जल्दबाजी होगी. विपक्षी पार्टियां सरकार पर मामला दबाने का आरोप लगा रही है. आरोप है कि पुलिस बार-बार अपना बयान बदल रही है. इस पूरे मामले में कई ऐसे सवाल हैं, जिसके जवाब मिले बिना बच्ची के साथ क्या हुआ, इसकी गुत्थी सुलझेगी नहीं.

सवाल 1 - अगर पुलिस इस पूरे मामले को हादसा बता रही है तो पीड़िता के गुप्तांगों पर चोट कैसे आई. नाबालिग के कपड़े सुरक्षित मिले. शरीर के किसी अन्य हिस्से पर चोट और खरोच के निशान नहीं है. पीड़िता का एक्सीडेंट हुआ. इतनी गंभीर अंदरुनी चोट आई तो कपड़े कैसे फटे नहीं.

सवाल नंबर 2- जब पुलिस के पास फ्लाईओवर पर चढ़ते हुए पीड़िता का वीडियो है तो फ्लाईओवर पर क्या हुआ. इसके बारे में पुलिस को जानकारी क्यों नहीं मिल पा रही है. पुलिस जिस 7 मिनट के वीडियो के नहीं होने की बात कह रही है. आखिर वो 7 मिनट कौन से हैं और उस सात मिनट में ऐसा क्या हुआ कि पीड़िता के गुप्तांगों पर इतनी खतरनाक चोट आई.

सवाल नंबर 3- अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल में जब पहली बार पीड़िता को लाया गया तो वहां मौजूद डॉक्टरों ने उसके साथ जबरदस्ती होने की बात कही. पीड़िता के गुप्तांगों पर इतने गंभीर घाव थे कि जयपुर के जेके लोन अस्पताल के डॉक्टरों ने करीब 6 घंटे की मशक्कत के बाद उसका ऑपरेशन किया व मल को निकालने के लिए पेट के रास्ते एक नली डाली गई. उस समय डॉक्टरों ने कहा कि भगवान इतना खतरनाक ऑपरेशन उनको अपने हाथों से फिर नहीं करना पड़े.

सवाल नंबर 4- पुलिस इस पूरे मामले को आखिर क्यों हादसे का रूप देने में लगी है. जबकि पुलिस ने खुद दुष्कर्म व गैंग रेप की बात कही थी. तो आखिर क्या हुआ. जो पुलिस अब हादसे की बात कह रही है और हादसा किस चीज से हो सकता है कि पूरे शरीर में केवल पीड़िता के आगे और पीछे गुप्तांगों पर ही चोट आई हो. पुलिस किसके दबाव में इस पूरे मामले को नया रूप देने में लगी है.

यह वो प्रमुख सवाल है जो अभी तक सबके लिए पहेली बने हुए हैं. इसके अलावा भी कई ऐसे अनसुलझे सवाल हैं. जिनका जवाब किसी के पास नहीं है. यह पूरा मामला देश में चर्चा का विषय बना हुआ है. सरकार की इस पूरे मामले में किरकिरी हो रही है. सरकार पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं. हालांकि, विपक्ष मीडिया के दबाव में सरकार ने इस मामले को सीबीआई को हैंड ओवर करने का फैसला ले लिया है. आगामी सालों में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं. भाजपा इस मुद्दे को राजनीतिक रुप देना चाहती है. तो वहीं कांग्रेस पीड़िता के साथ होने व न्याय दिलवाने का दावा कर रही है. ऐसे में देखना होगा कि आगे अनसुलझे सवालों के जवाब कब तक मिलते हैं.