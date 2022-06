उदयपुर. प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुधवार को उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट (Vasundhara Raje in Udaipur) पहुंची. जयपुर से राजे और नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया एक ही फ्लाइट में उदयपुर पहुंचे. इस दौरान वसुंधरा समर्थकों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया और पुराना नारा 'केसरिया में हरा रहा....' लगाया.

कार्यकर्ताओं ने राजे के जयकारों से साथ उनका स्वागत किया. इस दौरान एक बार फिर से मेवाड़ की धरती से वही पुराने नारे लगे, 'केसरिया में हरा हरा...राजस्थान में वसुंधरा'. इस दौरान राजे से मीडिया ने जब बातचीत करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि वे एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने आई हैं. इस दौरान ईडी की कार्रवाई के सवाल पर जवाब देने की बजाए वह हंसते हुए आगे निकल गईं.

कटारिया और राजे जयपुर से एक ही फ्लाइट में बैठकर उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट (Raje and Kataria reached Udaipur in same flight) पहुंचे. हालांकि कटारिया एयरपोर्ट से शहर के लिए रवाना हो गए. वहीं राजे कुछ देर बाद कार्यकर्ताओं के बीच पहुंची. इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने-अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी की. राजे की अगवानी में पूर्व मंत्री श्रीचंद कृपलानी, पूर्व मंत्री यूनुस खान, भाजपा पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परणामी के अलावा मावली विधायक धर्म नारायण जोशी, सलूंबर विधायक अमृत लाल मीणा और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे.