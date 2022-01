उदयपुर. जिले के सोमारी थाना क्षेत्र के कल्याणपुर मार्ग पर शनिवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा (Scooty and bike clash in Udaipur) हो गया. स्कूटी और बाइक में हुई जोरदार भिड़ंत में (youth died in road accident in Udaipur) एक युवक की मौत हो गई. वहीं महिला सहित पांच लोग घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से घायल को अस्पताल पहुंचाया.

तीन घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद उदयपुर अस्पताल रेफर किया गया है. मृतक के शव को मोर्चरी में रखवाया गया है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. हादसे के कारण सड़क मार्ग पर करीब आधे घंटे तक यातायात बाधित रहा.

पुलिस ने मृतक और घायलों के परिजनों को घटना की जानकारी दी है. इस मार्ग पर आए दिन सड़क हादसे घटित होते हुए नजर आते हैं. तेज रफ्तार की वजह से हर रोज यहां घटनाएं घटित होती हैं.