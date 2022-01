बाड़मेर. आर्मी कैंट परिसर जालीपा में एक बाइक सवार जवान (Road Accident in Barmer) आगे चल रहे ट्रक में जा घुसा. हादसे में जवान गंभीर रूप से घायल हो गया. सैन्य अधिकारी जवान को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे. जहां चिकित्सकों ने उसे (Army soldier died in road accident in Barmer) मृत घोषित कर दिया. वहीं सैन्य अधिकारियों की रिपोर्ट के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.

पुलिस के अनुसार आर्मी कैंट परिसर जालीपा में मोटरसाइकिल पर सवार जवान ट्रक की चपेट में आ गया. जिसके बाद उसे घायल अवस्था में जिला अस्पताल ले जाया गया. जहां चिकित्सकों ने जवान को मृत घोषित कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवाया. सेना की ओर से रिपोर्ट मिलने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है.

पुलिस के अनुसार जवान बालप्पा मोहिते (उम्र 33) निवासी बेलगांव कर्नाटक कि सड़क हादसे में मौत हुई है. वहीं आवश्यक कार्रवाई के बाद शव सैन्य अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा. जिसके बाद शव को सड़क मार्ग से पैतृक गांव ले जाया जाएगा.