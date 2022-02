उदयपुर. लेक सिटी में एक दर्दनाक सड़क हादसा (Road Accident In Udaipur) घटित हुआ, जिसमें कि दंपति की मौत हो गई. जानकारी के अनुसार प्रतापनगर थाना क्षेत्र में माधडी चौराहे के पास एक कंटेनर ने बाइक को अपनी चपेट में ले लिया. ऐसे में बाइक सवार पति- पत्नी की दोनों की मौत (Couple Dies in Road Accident In Udaipur) हो गई.

तेज रफ्तार कंटेनर ने मारी टक्कर : पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार महिला और उसका पति आगनो थाना क्षेत्र के सरोली निवासी 42 वर्षीय भेरूलाल और उसकी पत्नी मजदूरी कर अपने गांव की तरफ जा रही थी. इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा घटित हुआ. एक तेज रफ्तार कंटेनर ने चपेट में ले लिया. जिसमें दोनों गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया. कंटेनर चालक मौका देख कर घटनास्थल से फरार हो गया. घटना के बाद पुलिस आरोपी कंटेनर चालक की तलाश करने में जुटी हुई है. दोनों के शव को एमबी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है.

