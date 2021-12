उदयपुर. जिले में लगातार कोरोना वैक्सीनेशन (Corona Vaccination Status In Udaipur) अभियान जारी है.लेकिन इस बीच शहर की तुलना में ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी वैक्सीनेशन की रफ्तार धीमी नजर आ रही है.जहां एक तरफ कोरोना का नया वेरिएंट ओमीक्रोन (New Corona Variant Omicron In Rajasthan) पांव पसार रहा है तो वहीं टीके को लेकर भ्रांतियों को मिटाने की कोशिश जारी है. वैक्सीनेशन को लेकर आदिवासी और ग्रामीण इलाकों में शासन-प्रशासन की ओर से जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है.

वैक्सीनेशन का आंकड़ा

वर्तमान स्थिति की बात करें तो उदयपुर में कुल 2303410 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का टारगेट रखा (Target For Vaccination In Udaipur) गया था. जिसमें से फर्स्ट डोज 187879 लाख लोगों को लग चुकी है.चिकित्सा विभाग के आंकड़ों के अनुसार 78.49 प्रतिशत है.वहीं दूसरी डोज 1188843 लाख लोगों को लग चुकी है.यानी कि 65.76 प्रतिशत लोगों को वैक्सीन लग चुकी है.

स्वास्थ्य विभाग का दावा- बढ़ रही रफ्तार

आरसीएचओ अशोक आदित्य ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में पहले की तुलना में वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी आई है. जिसके कारण वैक्सीनेशन लगाने वाले लोगों की संख्या में दिनोंदिन बढ़ोतरी हो रही है.उन्होंने बताया कि कोटडा क्षेत्र में पहली डोज 42% लगाई गई. वहीं झाडोल और गोगुंदा में 53 फीसदी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है. इसी तरह दूसरी डोज कोटडा में 32 फ़ीसदी तो झाडोल में 46% लगी है. वैक्सीनेशन को लेकर ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में भ्रम की स्थिति थी लेकिन राज्य सरकार और चिकित्सा विभाग के जनजागृति अभियान (Corona Awareness Campaign) के बाद स्थितियां सुधरती हुई नजर आईं.

घर-घर जाकर चिकित्सा विभाग के कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन किया. इसके साथ ही यहां के जनप्रतिनिधि और अन्य समाजसेवियों के साथ मिलकर विशेष अभियान (Special Campaign On Corona In Udaipur Gramin) चलाया गया. अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में स्थितियां और अच्छी होंगी और ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति लगाने का टारगेट रखा जा रहा है.

जागरूक से बन रही बात

संबंधित विभाग का दावा है कि वैक्सीनेशन को लेकर लगातार जागरूकता फैलाई जा रही है. इसके तहत ही हफ्ते में दो दिन बुधवार और गुरुवार को वैक्सीनेशन के विशेष कैंप लगाए जाते हैं. इसमें बकायदगी से एक लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है .इससे पहले तीन बार वैक्सीनेशन को लेकर मेगा कैंप रखा गया था. जिसमें डेढ़ लाख लोगों को वैक्सीन लगाई गई. दावा किया जा रहा है कि अब धीरे धीरे आदिवासी क्षेत्रों में वैक्सीनेशन लेकर रुझान बढ़ने लगा है.