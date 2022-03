कोटा. सूबे की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का आज जन्मदिन (Vasundhara Raje Birthday on March 8) है. केशोरायपाटन (Former CM Vasundhara In Kota) में देव दर्शन के जरिए अपना जन्मदिन मना रही हैं. पूर्व CM को बधाई देने हजारों की संख्या में कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं. ये सभी लोग पूरे राजस्थान से आए हैं. वसुंधरा जयपुर हवाई मार्ग से केशोरायपाटन पहुंचीं. जहां से वे भगवान केशोरायपाटन मंदिर में पूजा अर्चना कर रही हैं. भाजपा दिग्गज जनसभा को भी संबोधित करेंगी.

पूर्व सीएम से मिलकर बधाई देने वालों का तांता (Best Wishes On Vasundhara Raje Birthday) भी लगा हुआ है. कई नेता पहले ही यहां पहुंच चुके थे और कईयों के आने का सिलसिला जारी है. अब तक बधाई देने के लिए एक दर्जन से ज्यादा सांसद और एमएलए पहुंचे हैं. करौली धौलपुर सांसद मनोज राजोरिया, अजमेर भागीरथ चौधरी, भरतपुर सांसद रंजीता कोली भी पहुंची हैं.

वसुंधरा समर्थकों का दिखा हुजूम

ये विधायक पहुंचे: विधायकों में केशोरायपाटन एमएलए चंद्रकांता मेघवाल, लाडपुरा से कल्पना देवी, खानपुर से नरेंद्र नागर, डग से कालूलाल मेघवाल, मनोहरथाना से गोविंद रानीपुरिया, छबड़ा से प्रतापसिंह सिंघवी, बत्तीलाल मीणा, मंगलाराम कोली, धर्मेंद्र मोची, सांगानेर अशोक लाहोटी, अलवर शहर संजय शर्मा, संगरिया गुरदीप साहनी, आसींद रामलाल, फुलेरा निर्मल कुमावत, मारवाड़ जंक्शन निर्दलीय एमएलए खुशवीर सिंह, ओम प्रकाश हुड़ला, सुरेश टांक, सिरोही एमएलए समाराम शामिल हैं.