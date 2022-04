जोधपुर. संभाग के बड़े अस्पतालों में से उम्मेद अस्पताल के मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य विभाग में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत (pregnant Woman Die During Treatment in Jodhpur) हो गई है. गुस्साए परिजनों ने इसे डॉक्टर की लापरवाही मानते हुए पुलिस में मामला दर्ज करा (case of negligence on Umaid hospital lady doctor) दिया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ऐहतियात के साथ जांच में जुट गई है. इस बीच परिवार वालों ने मृतक का पोस्टमॉट्म करने से भी इनकार कर दिया. जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करते हुए मृतक परिजनों को समझाया फिर वो पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए. महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में मृतका का पोस्टमार्टम चल रहा है.

क्या हुआ था?: प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर के कबीर नगर निवासी ताराचंद की पत्नी ममता को पहली डिलीवरी होनी थी. इसके लिए उसे डॉ ऋतु चौधरी को दिखाया था. 5 अप्रैल को डॉक्टर ने उसे उम्मेद अस्पताल में भर्ती होने कहा था. परिजनों का आरोप है कि भर्ती होने के बाद डॉक्टर देखने तक नहीं आई. 6 अप्रैल को आई तो सेानोग्राफी करवाने को कहा. जब सोनोग्राफी कराई गई तोबच्चे के पेट में मरने की बात सामने आई. अपने इस नुकसान के बाद कथित तौर पर परिजनों ने मरीज पर ध्यान देने को कहा.

परिजनों का कहना है कि वहां मौजूद डॉक्टरों ने इलाज जारी रखने की बात कही. फिर 6 अप्रैल की शाम तक उसे एक टैबलेट दी गई. परिवार वालों का कहना है कि इसके बाद रात को ममता की तबीयत बिगड़ गई. जिस पर बेहाल परिजन उसे ICU की ओर लेकर दौड़े. इसके कुछ देर बाद ही उसकी मृत्यु हो गई. पीड़ित परिवार इसे डॉक्टरों की लापरवाही बता रहा है. दुखी और गुस्साए परिजनों ने इसकी शिकायत खांडा फलसा थाने में कर दी है. खबर लिखे जाने तक पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी है और वहां मृतका के परिजन जुटे हुए हैं.