जोधपुर: यौन शोषण के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम (Life Imprisonment To Asaram ) बापू को महंत नरेंद्र गिरी की तरह समाप्त किया जा सकता है. प्रयागराज के बाबा की तर्ज पर ही आसाराम के निकटजन उसे खत्म कर सकते हैं. ऐसी आशंका का कोई प्रशासनिक बयान नहीं जारी हुआ है बल्कि आसाराम के अनुयायी ऐसा सोचते हैं. इसी सोच को लेकर उन्होंने कुछ पर्चे वितरित किए हैं.

ऐसी आशंका के पर्चे मंगलवार सुबह शहर की सड़कों पर बांटे गए. इसके अलावा इसको लेकर बैनर भी लगाए जा रहे हैं. नई दिल्ली की संस्था जनसत्याग्रह फाउंडेशन (Jansatyagrah Foundation Organization Of Delhi) की ओर से मंगलवार सुबह रेलवे स्टेशन के आस पास से गुजरने वाले लोगो के हाथों में यह 4 पेज का पर्चा थमाया गया. जिसमें लिखा हुआ है कि आसाराम की लीगल टीम (Legal Team Of Asaram) जिस तरह से काम कर रही है उस तरीके से बापू की जेल में ही मौत हो जाएगी.

समर्थकों ने बांटे पर्चे

हिंदू सेना के राष्ट्रीय सचिव बमबम ठाकुर (Bumbum Thakur Of Hindu Sena) ने बताया कि इस टीम के सदस्य जानते हैं कि बापू आत्महत्या नही कर (Bapu Can Not Commit Suicide) सकते. न्यायालय सही पक्ष नही रख रहे है जिसके चलते उनको कई बीमारियां हो गई हैं. जिनका उपचार जेल में नही हो सकता, लेकिन लीगल टीम इसको लेकर कोर्ट के सामने जानबूझ कर सही दलीलें नही दे पा रही है.

आरोप है कि षडयंत्र के तहत आसाराम को समाप्त (Killing Conspiracy Of Asaram) किया जा रहा है. गौरतलब है कि इससे पहले भी ठाकुर ने लीगल टीम पर सवाल (Legal Team Of Asaram) उठाए थे. इतना ही नही आसाराम के जेल के फ़ोटो भी वायरल (Viral Photo Of Asaram) किये गए थे. ऐसा माना जा रहा है कि सेंट्रल जेल में बन्द आसाराम के समर्थकों (Followers Of Asaram Bapu) के दो गुट हो गए हैं. जिसमें से एक गुट दूसरे पर आसाराम की अरबों की सम्पत्ति हड़पने का आरोप मढ़ रहा है. उसका आरोप है कि रिहाई में ढिलाई की वजह बापू की सम्पत्ति है.

जेल में बंद आसाराम को कोरोना (Corona To Asaram) भी हुआ था. जिसके बाद से उसे कई परेशानियां हो रखी हैं, हर 15 दिन से एम्स में जांच के लिए लाया जाता है. चिकित्सकों के मुताबिक बीमारी की वजह यूरिन इंफेक्शन (Urine Infection To Asaram) है.आसाराम अपना उपचार आयुर्वेद पद्धति (Asaram Treatment Through Ayurveda) से जेल के बाहर करवाना चाहता है, लेकिन न्यायालय से अनुमति नही मिल पाई है.