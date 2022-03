जयपुर. प्रदेश में हर माह 50 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले उपभोक्ताओं का बिल जीरो आएगा. मुख्यमंत्री की बजट घोषणा अप्रेल माह से लागू (Zero bill on using 50 units of electricity in Rajasthan from April 2022) होगी. हालांकि 50 यूनिट से अधिक बिजली का उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को फिक्स चार्जेज सहित अन्य शुल्क देने होंगे. लेकिन 150 यूनिट तक प्रति यूनिट 3 रुपए और 151 से 300 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट सब्सिडी सरकार देगी.

एक करोड़ 20 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी-भाटी: ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने बताया कि सरकार की बजट घोषणा से 50 यूनिट तक बिजली का उपभोग करने वाले करीब 80 लाख घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं के जीरो राशि के बिल आएंगे. भाटी ने बताया कि बजट घोषणा के क्रियान्वयन में ऊर्जा विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं. इससे अब अप्रेल माह से आम घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलना आरंभ हो जाएगा. इस योजना से पड़ने वाले वित्तीय भार को सरकार वहन करेगी.

6295 करोड़ का आएगा वित्तीय भार: अतिरिक्त मुख्य सचिव ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 6 हजार करोड़ रुपए से भी अधिक की राहत मिलेगी. उन्होंने बताया कि ऊर्जा विभाग के इस आदेश से राज्य सरकार करीब 6295 करोड़ रुपए का सालाना भार वहन करेगी. डॉ. अग्रवाल ने बताया कि आदेशों के अनुसार 100 यूनिट तक का विद्युत उपभोग करने वाले बीपीएल, आस्था कार्डधारी, लघु घरेलू और सामान्य घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक बिजली निशुल्क मिलेगी.

उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि 50 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले सभी श्रेणी की घरेलू उपभोक्ताओं से विद्युत खर्च, फिक्स चार्जेंज, इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी, फ्यूल सरचार्ज आदि सब माफ होंगे व इनका बिजली बिल शून्य राशि का होगा. अग्रवाल ने बताया कि (Charges in electricity bills for domestic consumers from April 2022) सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक बिजली खर्च पर 3 रुपए प्रति यूनिट का और 150 से 300 यूनिट तक बिजली उपभोग पर 2 रुपए प्रति यूनिट का बिजली खर्च पर अनुदान देय होगा. उन्होंने बताया कि 300 यूनिट से अधिक विद्युत उपभोग करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं को भी स्लेब के अनुसार छूट का लाभ दिया जाएगा.

अग्रवाल ने बताया कि ऊर्जा विभाग के इस आदेश से प्रदेश के घरेलू विद्युत उपभोक्ताओं को करीब 4626 करोड़ रुपए के विद्युत व्यय, 1475 करोड़ के फिक्स चार्ज और 194 करोड़ रुपए की इलेक्ट्रीसिटी ड्यूटी की राहत मिलेगी. उन्होंने बताया कि राज्य की जयपुर, जोधपुर और अजमेर डिस्काम्स को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं. जयपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक अजीत सक्सेना ने बताया कि जयपुर डिस्कॉम द्वारा अप्रेल माह से ही क्षेत्र के 40 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ देने की तैयारी शुरु कर दी है. जयपुर डिस्कॉम क्षेत्र के 50 यूनिट तक विद्युत उपभोग करने वाले करीब 21 लाख उपभोक्ताओं के बिल शून्य हो जाएंगे.