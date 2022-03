जयपुर. सीएम अशोक गहलोत में बजट घोषणा में किए गए वादे को पूरा किया है. उन्होंने सोशल पोस्ट के जरिए इसकी (CM Ashok Gehlot Tweet) जानकारी दी. ये आदेश बिजली के रेट्स को लेकर है. संभावना जताई गई है कि इससे टूरिज्म सेक्टर (Big Relief To Rajasthan Tourism Sector) को फायदा होगा. सीएम ने अपने पोस्ट में दावे और वादे की याद दिलाई है और कहा है कि अपने कहे को वो पूरा करते रहेंगे.

सीएम गहलोत का ट्वीट: सीएम ने लिखा है- इस बजट में मैंने टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा देने की घोषणा (Big Relief To Rajasthan Tourism Sector) की थी. इस घोषणा की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा टूरिज्म सेक्टर को बिजली कमर्शियल रेट की जगह इंडस्ट्रियल रेट (Electricity On Industrial Rate To Tourism Sector In Rajasthan) पर देने के आदेश जारी किए गए हैं.

सीएम का सोशल पोस्ट

यह टूरिज्म सेक्टर की एक बड़ी मांग थी जिसे पूरा किया गया है. इससे पर्यटन उद्योग से जुड़े प्रदेश के लाखों नागरिकों को लाभ होगा. पर्यटन को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा 1989 से कई दफा हुई, लेकिन इसका ठीक से क्रियान्वयन कभी नहीं हो सका. हमारी सरकार ने ना सिर्फ इस संबंध में घोषणा की है अपितु पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए कृतसंकल्पित होकर कार्य भी कर रही है. हम बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करेंगे.