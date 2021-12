जयपुर. राजस्थान के कई स्कूलों में कोरोना संक्रमण (Corona Infection In Schools In Rajasthan) के मामले सामने आने के बाद एक ओर जहां अभिभावकों की चिंता बढ़ रही है तो वहीं दूसरी ओर गृह विभाग के एक आदेश ने स्कूल और अभिभावकों को कन्फ्यूजन में डाल दिया है. रविवार देर शाम से ही एक आदेश सोशल मीडिया पर वायरल (Viral On Social Media) हो रहा है, जिसमें 6 दिसम्बर से प्रदेश के स्कूल बंद करने के आदेश (Order To Close Rajasthan State School) है.

इस आदेश को लेकर Etv Bharat ने गृह विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने इसका पूरी तरह से खंडन करते हुए इस गलत / फेक (School Closure Order Is Fake) करार दिया.

गृह विभाग ने बताया फेक

गृह सचिव एम एल मीणा के हस्ताक्षर वाला आदेश हो रहा वायरल

सोशल मीडिया वायरल हो रहे इस आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों (Rising Cases Of Corona Infection In Rajasthan) के बीच शिक्षण संस्थान कोचिंग 6 दिसंबर से आगामी आदेश तक के लिए बंद किए जाते हैं. इस आदेश में यह भी कहा गया कि शिक्षण संस्थान अब ऑनलाइन क्लास ही लेंगे. इस आदेश पर गृह सचिव एम एल मीणा के हस्ताक्षर हैं.

आदेश पूरी तरीके से फेक

ईटीवी भारत ने जब इस आदेश को लेकर गृह विभाग के संबंधित अधिकारियों से बात की तो उन्होंने इस तरह के किसी भी आदेश को जारी करने की बात से इनकर कर दिया. उन्होंने कहा कि यह आदेश पूरी तरीके से फेक/ गलत है, जिनके हस्ताक्षर से यह आदेश वायरल हो रहा है उनके पास इस इस विभाग का जिम्मा नहीं है, यह आदेश पूर्णतया गलत हैं. वर्तमान में शासन सचिव गृह सुरेश गुप्ता हैं.