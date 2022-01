जयपुर. राजधानी के हरमाड़ा थाना इलाके में अल सुबह चेक पोस्ट पर नाकाबंदी कर रहे पुलिस जाप्ते पर नशे में धुत एक कार चालक ने कार चढ़ा दी. दर्दनाक हादसे (painful accident in jaipur) में ट्रैफिक पुलिस के कॉन्स्टेबल संजय कुमार की मौके पर ही मौत हो गई. हालांकि नाकाबंदी पॉइंट पर तैनात अन्य पुलिसकर्मियों ने आरोपी कार चालक को दबोच लिया और साथ ही कार भी सीज कर ली.

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार हरमाड़ा चेक पोस्ट पर ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल संजय कुमार अपने अन्य साथियों के साथ नाकाबंदी पॉइंट पर तैनात था. तभी एक लग्जरी गाड़ी जयपुर से सीकर की ओर तेज गति में आती हुई दिखाई दी. नाकाबंदी पॉइंट पर पुलिसकर्मियों को देख चालक ने कार की गति को और भी बढ़ा दिया व तेजी से कार दौड़ाते हुए सीधे नाकाबंदी में लगाए गए बैरिकेट्स पर चढ़ा डाली.

कार की चपेट में आने से कॉन्स्टेबल संजय कुमार (Policeman dies after being crushed by car) की मौके पर ही मौत हो गई. फिलहाल, पुलिस ने कार को सीज कर आरोपी चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही हरमाड़ा थाना पुलिस हादसे की जांच कर रही है.

कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर

हरमाड़ा के ही टोडी मोड पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार की मौके पर ही दर्दनाक मौत (Painful death of bike rider in Jaipur) हो गई. हादसे के बाद आरोपी चालक मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश में पुलिस टीम जुटी हुई है.