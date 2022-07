जयपुर. श्रावण मास में मानसून के मेघ प्रदेश में मेहरबान हो रहे (Rain continues in Many parts of Rajasthan) हैं. कई जिलों में अच्छी बारिश हो रही है. राजधानी जयपुर में सोमवार सुबह से ही बारिश का दौर देखने को मिल रहा है. रविवार को भी राजधानी समेत प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई थी. सोमवार को आसमान में बादल छाए नजर आ रहे हैं. मौसम विभाग ने सोमवार को जयपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में बारिश होने की संभावनाएं जताई हैं. वहीं कोटा संभाग के जिलों में भारी बारिश का दौर जारी है.

राजधानी सहित प्रदेश भर की विभिन्न जगहों पर हुई झमाझम बारिश से आमजन को उमस और गर्मी से राहत मिली है. दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने से मानसून में और गति आएगी. मानसून की ट्रफ लाइन भी राजस्थान के दक्षिणी भागों से होकर गुजर रही है. आगामी 3 दिनों तक प्रदेश के दक्षिणी भागों में मानसून विशेष रूप से सक्रिय रहेगा. जोधपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के जिलों में अधिकांश स्थानों पर हल्की और मध्यम बारिश (Jaipur Weather update) होगी. कहीं कहीं पर भारी बारिश होने की भी संभावनाएं हैं.

राजधानी जयपुर में रविवार शाम से रात तक तेज बारिश होने से लोगों को काफी राहत मिली है. बारिश का दौर सोमवार सुबह तक भी जारी रहा. जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक सोमवार को भरतपुर, जयपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश का दौर जारी रहेगा. बुधवार से मानसून की ट्रफ लाइन धीरे-धीरे उत्तर की ओर शिफ्ट होने लगेगी. इससे बारिश की गतिविधियां प्रदेश के उत्तरी भागों की ओर शिफ्ट होने की संभावना है.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान: मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार को जयपुर, अजमेर, दौसा, अलवर, झुंझुनू, चूरू, सीकर, बीकानेर, बूंदी, टोंक, कोटा, बारां, झालावाड़, पाली, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, नागौर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर समेत अन्य क्षेत्रों में बारिश की संभावनाएं हैं. कहीं-कहीं मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई गई है. इस दौरान नागौर, कोटा, बारां, बूंदी जिले में कहीं-कहीं पर मेघ गर्जन और आकाशीय बिजली के साथ तेज बारिश होने की भी संभावना है. अगले 48 घंटों में कोटा, अजमेर, जोधपुर और उदयपुर संभाग के जिलों में कहीं-कहीं पर भारी बारिश और अति भारी बारिश की भी संभावना जताई (Rain continues in Many parts of Rajasthan) गई हैं.

अधिकतम तापमान: प्रदेश में अधिकतम तापमान की अगर बात की जाए तो अजमेर में 29 डिग्री सेल्सियस, भीलवाड़ा में 31.8 डिग्री सेल्सियस, वनस्थली में 30.8, अलवर में 32.4 , जयपुर में 32 , पिलानी में 34.5 , सीकर में 33 , कोटा में 32.6, बूंदी में 34.5 , चित्तौड़गढ़ में 29, डबोक में 29.6 , बाड़मेर में 33.5, पाली में 31, जैसलमेर में 35, जोधपुर में 32.7, फलौदी में 34.4 , बीकानेर में 35.5 , चूरू में 34.9, श्रीगंगानगर में 36.4, धौलपुर में 34.5, नागौर में 31.6, टोंक में 32.7, बारां में 34.8, डूंगरपुर में 29, हनुमानगढ़ में 35.9, जालौर में 33.8 , सिरोही में 31.4 , सवाई माधोपुर में 33.9, करौली में 34.2 , और बांसवाड़ा में 29 डिग्री सेल्सियस का अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है.

इन जगहों पर हुई बारिश: बीते 24 घंटे की बात की जाए तो अजमेर में 85.3 एमएम, भीलवाड़ा में 4 एमएम, वनस्थली में 24.7 एमएम, अलवर में 5.3 एमएम, जयपुर में 4.6 एमएम, सीकर में 11 एमएम, कोटा में 11.1 एमएम, बूंदी में 7 एमएम, डबोक में 6.6 एमएम, पाली में 12 एमएम, जैसलमेर में 15.2 एमएम, बीकानेर में 14 एमएम, टोंक में 7 एमएम, बारां में 8.5 एमएम, डूंगरपुर में 26 एमएम, जालौर में 3 एमएम, और बांसवाड़ा में 5.5 एमएम बारिश दर्ज की गई है.