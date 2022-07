Delicious Rajasthani Mithai: जयपुर शहर से भी पुराना है इस मिठाई का इतिहास, आमेर किले पर विराजमान शिला माता को भी लगता है भोग

महाराजा सवाई जयसिंह ने साल 1727 में जयपुर की स्थापना की थी और आज हम आपको जयपुर की बसावट से पहले बने एक स्वाद से रूबरू करवाने जा रहे हैं. यह स्वाद है जयपुर शहर से सटे ऐतिहासिक आमेर का है, जहां किले की तलहटी में बने बाजार में इसे बनाया जाता है. करीब साढ़े तीन सौ से चार सौ साल पहले इस मिठाई को तैयार किया गया था (Jaipur Amber Gunji).

Rajasthan Weather Update: मानसून के मेघ मेहरबान, आज इन जिलों मे होगी बारिश

राजस्थान में मानसून की झमाझम बारिश का दौर (Rajasthan Monsoon Update) लगातार जारी है. मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को दक्षिण-पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है. मानसून की ट्रफ लाइन भी राजस्थान के दक्षिणी भागों से होकर गुजर रही है. इसके कारण आगामी तीन दिनों तक राज्य के दक्षिणी भागों में मानसून विशेष रूप से सक्रिय रहेगा.

यहां बीमार पेड़ों की सेवा करती है Tree Ambulance, आठ साल से दे रही 'सांसें'

जयपुर के कारोबारी सुशील अग्रवाल ने 8 साल पहले टीम 10 के नाम (Tree Ambulance in Jaipur) से एक सपने को लेकर विद्याधर नगर की ग्रीन बेल्ट को संवारने का काम शुरू किया था. साल 2014 से शुरू हुई पर्यावरण बचाने की मुहिम 'ट्री एंबुलेंस' दो लोगों के साथ शुरू हुई थी. आज इस टीम में 100 से ज्यादा लोग शामिल हैं. यह लोग 1 लाख से ज्यादा पौधा रोपण कर चुके हैं. वहीं 3 लाख से ज्यादा पेड़-पौधों की देखभाल भी कर रहे हैं.

Satish Poonia On Mission 2023: जनजाति गौरव पदयात्रा पर निकले पूनिया ये क्या बोल गए!

राजनीति में टाइमिंग बहुत अहम होती है. यही वजह है कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया दो दिवसीय वागड़ जनजाति गौरव पदयात्रा पर बांसवाड़ा पहुंचे हैं (Padyatra of Satish Poonia). आदिवासी वोट में सेंधमारी का मैसेज सर्वविदित है. पदयात्रा के आगाज से पहले मीडिया के सवालों में उलझे पूनिया ने एक ऐसी बात कही जो हैरान भी करती है और शीर्ष नेतृत्व की दखलअंदाजी की ओर इशारा भी करती है.

Road Accident in Nagaur: दो कारों की आमने-सामने भिड़ंत, 2 की मौत...3 घायल

नागौर जिले के खींवसर राजमार्ग पर रविवार को नागड़ी गांव के समीप दो कारों में आमने-सामने भिड़ंत (Road Accident in Nagaur) हो गई. हादसे में दो लोगों की मौत हो गई और तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया. साथ ही घायलों को खींवसर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद तीनों को जोधपुर रेफर कर दिया गया.

REET 2022 : रीट लेवल 2 के दूसरे चरण की परीक्षा शुरू, जयपुर में एक परीक्षा केंद्र पर जांच में बरती गई लापरवाही

प्रदेश में रविवार को राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल 2 के दूसरे चरण की परीक्षा सुबह 10:00 बजे शुरू हुई. इससे पहले अभ्यर्थियों को दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार 8:00 बजे से पहले ही एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर अभ्यर्थी इकट्ठा होना शुरू हुए, जिनकी मुख्य द्वार पर ही जांच के बाद 8:00 बजे से एंट्री शुरू हुई. ये दौर 9:00 बजे तक चला. हालांकि, रविवार को कुछ शिथिलता भी बरती गई और कुछ लापरवाही भी देखने को मिली.

Jaipur: तलाब में नहाने उतरे 5 छात्र डूबे, 2 की मौत...3 सुरक्षित निकाले गए

जयपुर के दौलतथाना इलाके में रविवार को तालाब में डूबने से 2 छात्रों (Two students died in Jaipur due to drowning) की मौत हो गई. वहीं 3 को सकुशल तालाब से बाहर निकाल लिया गया है. बताया जा रहा है कि छुट्टी के दिन पांचों तालाब में नहाने के लिए उतरे थे और हादसे का शिकार हो गए.

Bikaner Fake Currency Factory: बीकानेर से देशभर में चलाए जा रहे थे नकली नोट, पुलिस ने किया भंडाफोड़

बीकानेर जिला पुलिस ने शनिवार रात को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए नकली नोट चलाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है (Bikaner fake currency gang). हालांकि इस पूरी कार्रवाई को पुलिस ने पूरी तरह से गोपनीय रखा. खबर लिखे जाने तक कार्रवाई जारी है. पुलिस की अलग-अलग टीमें छापेमारी कर रही हैं वहीं अब तक पुलिस ने बीकानेर में तीन और नोखा से तीन लोगों को गिरफ्तार किया है.

Jodhpur Murder Mystery : नासिक में पकड़ा गया गुड्डी का प्रेमी शंकर, भाई-बहन की हत्याकांड का मुख्य सूत्रधार

जोधपुर में भाई-बहन की साजिश के तहत हत्या करने के मामले में मुख्य आरोपी शंकर को (Brother Sister Murdered in Jodhpur) नासिक से गिरफ्तार कर लिया गया है. पुलिस उसे जोधपुर लाने की तैयारी कर रही है. जिसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी.

राजस्थान: तीन लोगों को जिंदगी दे गईं संतोष, डॉक्टरों ने घोषित किया था ब्रेन डेड

सीकर जिले की संतोष देवी ने दुनिया से जाते-जाते 3 लोगों की जिंदगी का तोहफा (organ donation in jaipur) दिया है. संतोष देवी की दोनों किडनी और लिवर सवाई मानसिंह अस्पताल में प्रत्यारोपित किया गया. यह राजस्थान का 46वां अंगदान है.