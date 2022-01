जयपुर. देश की राजनीति में राजस्थान के रणनीतिकारों की भूमिका हर समय बनी रहती है. चुनाव चाहे किसी भी प्रदेश में हो लेकिन राजस्थान से जुड़े नेता वहां अहम भूमिका निभाते हैं. अब पंजाब और यूपी चुनाव में भी राजस्थान भाजपा के सैकड़ों नेता व कार्यकर्ताओं को विभिन्न जिलों में अलग-अलग विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है. ये नेता वहां अपना पसीना बहा भी रहे हैं. जिससे कमल का फूल खिल सके (Rajasthan BJP in UP Election).

दोनों ही प्रदेशों में राजस्थान से जुड़े नेता और कार्यकर्ताओं ने चुनाव प्रचार की कमान संभालते हुए पिछले दिनों से अपना डेरा डाल दिया है. संभवतः चुनाव तक ये नेता इन्हीं क्षेत्रों में रहकर भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने और चुनाव में जीत की रणनीति पर काम करेंगे. इन क्षेत्रों में चुनाव परिणाम जो भी हो लेकिन इसका असर इन नेताओं के भविष्य के सियासी कद पर पड़ना तय है.

यूपी-पंजाब के चुनाव मैदान में राजस्थानी नेता

प्रवासी राजस्थानियों को भाजपा से जोड़ने सहित ये जिम्मेदारी

उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों ही राजस्थान के सीमावर्ती राज्य (Rajasthan leaders responsibility in Punjab) हैं. यहां विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है. दोनों प्रदेशों में कुछ जिलों में चुनाव प्रचार और प्रबंधन की कमान राजस्थान से भेजे गए नेता व कार्यकर्ताओं को सौंपी गई है. इन नेताओं का प्रमुख काम इन क्षेत्रों में रह रहे प्रवासी राजस्थानियों को भाजपा के पक्ष में एकजुट कर वोट डलवाना रहेगा. इसके अलावा जिस विधानसभा सीट की जिम्मेदारी इन्हें दी गई है, वहां पार्टी के प्रचार के साथ ही चुनावी मैनेजमेंट का काम भी ये नेता स्थानीय नेताओं के साथ देखेंगे. मतलब इन सीटों पर राजस्थान भाजपा के नेताओं का दोहरा किरदार रहेगा और चुनावी रणनीतिकार की भूमिका में भी राजस्थान के यही नेता रहेंगे.

1 केंद्रीय मंत्री सहित 98 नेताओं को यूपी में किया तैनात

बात करें उत्तर प्रदेश चुनाव की तो देशभर की निगाहें इस चुनाव पर टिकी हैं. राजस्थान से भी उत्तर प्रदेश में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सह प्रभारी बनाया गया है (Arjun Ram Meghwal co-in-charge in UP). साथ ही 97 अन्य नेताओं को यहां 7 जिलों की 36 विधानसभा सीटों पर जिम्मेदारियां दी गई है. उत्तर प्रदेश चुनाव में भेजे गए नेताओं की टीम में राजस्थान भाजपा के उपाध्यक्ष मुकेश दाधीच, विधायक कन्हैया लाल चौधरी और पूर्व विधायक रामहित यादव समन्वयक की भूमिका में रहेंगे (Rajasthan BJP in UP Election).

यूपी के इन जिलों में राजस्थान के नेताओं की तैनाती

अलीगढ़ जिला :- खैर, बरौली, अंतरौली, छर्रा और इगलास, कोल और अलीगढ़ विधानसभा सीटों पर पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर और भाजयुमो के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ऋषि बंसल की अगुवाई में हनुमंत दीक्षित, गिर्राज जांगिड़, मोहित यादव, राकेश यादव, प्रवीण यादव, रविंद्र सिंह शेखावत, कर्मवीर बोकन, राजकुमार मीणा, रणजीत सिंह सोडाला और रोशन सैनी सहित 14 नेताओं को तैनात किया गया है.

:- खैर, बरौली, अंतरौली, छर्रा और इगलास, कोल और अलीगढ़ विधानसभा सीटों पर पूर्व विधायक मानसिंह गुर्जर और भाजयुमो के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष ऋषि बंसल की अगुवाई में हनुमंत दीक्षित, गिर्राज जांगिड़, मोहित यादव, राकेश यादव, प्रवीण यादव, रविंद्र सिंह शेखावत, कर्मवीर बोकन, राजकुमार मीणा, रणजीत सिंह सोडाला और रोशन सैनी सहित 14 नेताओं को तैनात किया गया है. हाथरस जिला :- इस जिले में हाथरस, सदाबाद और सिकंदरा राउ विधानसभा सीटों पर भाजपा के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र भार्गव और तेज सिंह की अगुवाई में 6 अन्य नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है.

:- इस जिले में हाथरस, सदाबाद और सिकंदरा राउ विधानसभा सीटों पर भाजपा के वरिष्ठ नेता शैलेंद्र भार्गव और तेज सिंह की अगुवाई में 6 अन्य नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है. मथुरा जिला :- इस जिले की छाता, मांट, बलदेव, गोवर्धन और मथुरा विधानसभा सीटों पर पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल और वरिष्ठ नेता सत्यनारायण चौधरी के नेतृत्व में 10 अन्य नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है.

:- इस जिले की छाता, मांट, बलदेव, गोवर्धन और मथुरा विधानसभा सीटों पर पूर्व विधायक बनवारी लाल सिंघल और वरिष्ठ नेता सत्यनारायण चौधरी के नेतृत्व में 10 अन्य नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है. आगरा जिला :- आगरा जिले में आने वाली एत्मादपुर, आगरा केंट, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, आगरा देहात, फतेहपुर, खेरागढ़, फतेहाबाद और बाह विधानसभा सीटों पर पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी और अजमेर उपमहापौर नीरज जैन की अगुवाई में राजस्थान के 18 अन्य नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई है.

:- आगरा जिले में आने वाली एत्मादपुर, आगरा केंट, आगरा दक्षिण, आगरा उत्तर, आगरा देहात, फतेहपुर, खेरागढ़, फतेहाबाद और बाह विधानसभा सीटों पर पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी और अजमेर उपमहापौर नीरज जैन की अगुवाई में राजस्थान के 18 अन्य नेताओं को जिम्मेदारियां दी गई है. फिरोजाबाद जिला :- जिले की टूंडला, जसराना, शिकोहाबाद, सिरसागंज, फिरोजाबाद, कासगंज,अमपुर, पटियाली विधानसभा सीट पर कन्हैया लाल मीणा और ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में राजस्थान के 16 नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई है.

:- जिले की टूंडला, जसराना, शिकोहाबाद, सिरसागंज, फिरोजाबाद, कासगंज,अमपुर, पटियाली विधानसभा सीट पर कन्हैया लाल मीणा और ओम प्रकाश यादव के नेतृत्व में राजस्थान के 16 नेताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां दी गई है. एटा जिला :- जिले की अलीगंज, एटा, मरहरा और जलेसर विधानसभा सीटों पर वरिष्ठ नेता जवाहर सिंह बैडम और राजवीर सिंह राजावत के नेतृत्व में राजस्थान के 8 नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है.

पंजाब में 9 जिलों की 31 विधानसभा सीटों पर राजस्थान के नेताओं की तैनाती

पंजाब विधानसभा चुनाव में संगठन की दृष्टि से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई (Gajendra Shekhawat responsibility in Punjab) है, जो राजस्थान से हैं. इसके अलावा पंजाब के 9 जिलों की 31 विधानसभा सीटों पर राजस्थान के भाजपा प्रदेश मंत्री अशोक सैनी प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक मटोरिया के नेतृत्व में 80 से अधिक नेताओं को जिम्मेदारियां मिली है. इनमें जो जिले और विधानसभा शामिल है वो इस प्रकार हैं...