जयपुर. गहलोत सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मंगलवार को पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतें बढ़ाने (Khachariyawas on Hike in petrol diesel rate) और दी कश्मीर फाइल्स (The Kashmir Files पर प्रताप सिंह खाचरियावास ) फ़िल्म को लेकर भाजपा पर जमकर जुबानी हमला बोला. भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने सवाल किया क्या 1990 में जब कश्मीरी पंडितों पर जुर्म हुआ था तब उनके समर्थन की सरकार केंद्र में नहीं थी? यदि ऐसा नही है तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंग. विधानसभा के बाहर मीडिया से रूबरू होते हुए प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि दाम बढ़ाने के बाद बीजेपी जागी है और आम लोग को कह रही है कि भूख से मरो.

द कश्मीर फाइल्स और कश्मीरी पंडित: 1990 में जब कश्मीरी पंडितों पर जुर्म हुआ और उन्हें पलायन करना पड़ा उस समय केंद्र में भाजपा के समर्थन की सरकार थी और अटल सरकार के मंत्री को कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया था. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को पाप लगेगा सुदर्शन चक्र वाला उन्हें कभी माफ नहीं करेगा. बाहर बोलने वाले नेता सदन में ये बात बोलें कि 1990 में उनके समर्थन की सरकार केंद्र में नहीं थी क्या, यदि ऐसा नही हुआ तो मैं राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा या भाजपा वाले इस्तीफा दे दें.

जब कश्मीरी पंडितों पर जुल्म हुआ तब 1990 में केंद्र में इन्हीं की सरकार थी हम तो कश्मीरी पंडितों के लिए जान भी दे देंगे. आतंकवाद को खत्म करना हम सबकी जिम्मेदारी है बीजेपी केवल झूठ बोलने का काम कर रही है.

कोटा में धारा 144: दी कश्मीर फाइल्स को लेकर कोटा में धारा 144 लगाने के सवाल पर खाचरियावास ने कहा कि किसी जिले में कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी कलेक्टर और एसपी की होती है. उन्होंने वहां के हालातों को ध्यान में रखकर ही फैसला किया होगा.

जनता ने वोट दिया इन्होंने दाम बढ़ा दिए: मंत्री ने कहा कि विधानसभा चुनाव में लोगों ने भाजपा को वोट दिया और इन्होंने एक साथ ही रसोई गैस सिलेंडर पर 50 रुपए बढ़ा दिए. जब 5 राज्य में चुनाव थे, उस समय दाम नहीं बढ़ाए गए. ये तो केवल शुरुआत है आने वाले दिनों में और दाम बढ़ेंगे. बीजेपी को केवल बड़े लोगों की चिंता है आम गरीब जनता की उन्हें कोई परवाह नहीं है. वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश की जनता के लिए एक ऐतिहासिक बजट दिया.

वोट बैंक की राजनीति करती है भाजपा: खाचरियावास ने बीजेपी पर धर्म की राजनीति का आरोप लगाया. कहा बीजेपी को हिंदू, मुस्लिम सिख ईसाई से कोई मतलब है उसे केवल अपने वोट बैंक से मतलब है. देश केवल राजनीतिक पार्टियों का नहीं यह देश राम कृष्ण और आम आदमी का भी है.जब सदन में मुख्यमंत्री खुल कर बात कर रहे थे तब बीजेपी वाले नहीं बोले. बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा.