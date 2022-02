बाड़मेर. राजस्थान की गहलोत सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने बाड़मेर में रीट मामले में बड़ा बयान (Pratap Singh Khachariyavas on REET case) दिया. उन्होंने कहा कि रीट मामले में बीजेपी ने दिल्ली में बैठकर षड्यंत्र (BJP is doing conspiracy to topple the government) रचा है. उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बैठकर षड्यंत्र हुआ है.

उन्होंने कहा कि बीजेपी फिर षड्यंत्र कर रही है. कांग्रेस की सरकार का 2023 के चुनाव में जनता साथ देगी. बीजेपी हरा नहीं सकती है. उन्होंने आरोप लगाया कि अब षड्यंत्र यह चल रहा है कि सरकार गिराने के लिए ऐसे मामले उठाओ और झगड़े फसाद करा दो. उन्होंने कहा कि वह जो कोशिश कर रहे हैं उसमें वह कामयाब नहीं होंगे. सरकार गिराने का षडयंत्र भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में कर रही है.

खाचरियावास का बयान

पढ़ें. BJP Attacks Congress On Reet: सतीश पूनिया का आरोप- विपक्ष को दबा रही सरकार, कटारिया बोले- प्रदेश में पनप रहा पेपर माफिया

भाजपा नेताओं को खुली चुनौती देते हुए खाचरियावास ने कहा कि रीट के मामले में हमारे किसी भी मंत्री के खिलाफ, कांग्रेस के नेता के खिलाफ सबूत हैं और उनमें दम है तो विधानसभा में रखें. लेकिन भाजपा के पास कोई सबूत नहीं है. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा के शासन में 14 बार पेपर लीक हुए. बीजेपी ने एक की गिरफ्तारी नहीं की.

पढ़ें. राजस्थान विधानसभा में टूटी परंपरा! निलम्बन के बावजूद चारों विधायक पहुंचे सदन, स्पीकर ने विपक्ष को लगाई फटकार

इसका मतलब जब पेपर लीक होते तो ये मिले हुए थे. इसीलिए उन्होंने एसओजी से जांच नहीं करवाई. उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि किसी को गिरफ्तार करने और बर्खास्त करने के लिए हिम्मत चाहिए और वो हिम्मत दिखाने का काम होम मिनिस्टर के रूप में काम कर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया. उन्होंने कहा कि गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद आगे आकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि इस पूरे मामले की पोल खुलनी चाहिए. सच्चाई सामने आनी चाहिए.

खाचरियावास ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा हुए कहा कि भाजपा के नेता झूठ के जनरेटर हैं और जब से केंद्र का बजट आया है. उसके बाद प्रदेश के भाजपा नेता पागल हो गए हैं. लगातार बढ़ रही महंगाई, गैस, पेट्रोल-डीजल से आमजन त्रस्त है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए आमजन से अपील कर कहा कि आंख बंद करके मोदीजी-मोदी जी मत करो मोदी जी ने देश के 12 बजा दिए हैं.