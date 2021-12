जयपुर. राजस्थान भाजपा में पोस्टर पॉलिटिक्स (Poster Politics In Rajasthan BJP) जारी है. भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक और उसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन से जुड़े राजस्थान भाजपा के पोस्टर होर्डिंग्स में इस बार पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को तो स्थान (Vasundhara in hoardings) मिला. लेकिन केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ के फोटो को स्थान नहीं (Rathore and Choudhary OUT from hoardings)मिल पाया. खास बात यह है कि होर्डिंग्स में राजस्थान के दो केंद्रीय मंत्रियों के फोटो शामिल हैं.

यह विशालकाय होल्डिंग्स कार्यसमिति बैठक और जनप्रतिनिधि सम्मेलन स्थल पर लगाए गए हैं. जहां रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का संबोधन भी होगा. इसी प्रकार के होर्डिंग्स टोंक रोड पर कुछ स्थानों पर पार्टी ने लगवाए हैं. होर्डिंग में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह का तो बड़ा फोटो है. वहीं राजस्थान के नेताओं में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया, नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत व अर्जुन राम मेघवाल के साथ ही पार्टी के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह के फोटो को भी स्थान मिला है.

लेकिन केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ को पार्टी ने इस होर्डिंग पोस्टर में स्थान नहीं दिया. इस पर राजनीतिक चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है. चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि राजेंद्र राठौड़ फिलहाल प्रदेश संगठन के भरोसेमंद नेताओं में शामिल हैं. बावजूद इसके उनकी फोटो से परहेज क्यों किया गया. इसी तरह जाट समाज से आने वाले केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी का फोटो ना लगाना और दो अन्य केंद्रीय मंत्रियों का फोटो होर्डिंग में होना भी सियासी गलियारों में कई सवालों को खड़ा कर रहा है.