जयपुर. जयपुर की नाहरगढ़ लॉयन सफारी की शेरनी 'सृष्टि' 2 दिन से लापता (Lioness Srishti missing from Lion Safari) है. पहले तो वन विभाग के अधिकारी सोचते रहे कि सफारी के अंदर घास-फूस में छुप कर बैठ गई होगी. लेकिन जैसे ही मामला उजागर हुआ, तो मंगलवार सुबह से ही वन विभाग ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया. करीब 10 घंटे सर्च ऑपरेशन के बाद भी शेरनी सृष्टि का सुराग नहीं लग पाया है. लॉयन सफारी में शेरनी नहीं मिलने से वन विभाग के अधिकारियों के भी हाथ-पांव फूल गए. सवाल यह खड़ा हो रहा है की शेरनी आखिर गई कहां.

नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में करीब 36 हेक्टेयर एरिया में लॉयन सफारी बनी है. लॉयन सफारी के अंदर शेरनी सृष्टि और शेर त्रिपुर को बारी-बारी से छोड़ा जाता है. रोजाना सुबह एंक्लोजर से बाहर निकालकर लॉयन सफारी में छोड़ने के बाद शाम को वापस शेर और शेरनी अपने एंक्लोजर में पहुंच जाते हैं. लेकिन 2 दिन से शेरनी सृष्टि अपने एंक्लोजर में वापस नहीं लौटी है. 2 दिन से वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कयास लगा कर बैठे थे कि शेरनी लॉयन सफारी की घास में छुप कर बैठी हुई होगी, अपने आप वापस आ जाएगी. क्योंकि पहले भी ऐसा कई बाहर हो चुका था. जब शेरनी समय पर एंक्लोजर में नहीं लौटी थी. इसी तरह इस बार भी वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने समझ लिया. लेकिन मंगलवार सुबह तक शेरनी के लापता होने की खबर फैलने के बाद वन विभाग हरकत में आया.

वन विभाग की टीमें सुबह से ही शेरनी को लॉयन सफारी में सर्च कर रही हैं. 10 घंटे से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लेकिन शेरनी का अभी तक कोई पता नहीं लग पाया (Search operation for Lioness in Jaipur) है. वन विभाग की करीब आधा दर्जन से अधिक टीमें शेरनी की तलाश में जुटी हुई हैं. शेरनी के लापता होने की खबर सुनकर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क (Nahargarh Biological park in Jaipur) के आसपास की आबादी क्षेत्रों में भी दहशत का माहौल बन गया है. लोगों को डर लग रहा है कि शेरनी लॉयन सफारी से गायब हो गई तो कहीं आबादी क्षेत्र में नहीं घुस जाए. नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के आसपास आबादी क्षेत्र आमेर, कुंडा, कूकस है. वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि शेरनी घास में छिप गई होगी. जल्दी उसकी तलाश कर ली जाएगी. घास बड़ी होने के कारण शेरनी नजर नहीं आ रही है. पहले भी कई बार वह इसी तरह छुप कर बैठ चुकी है. लेकिन अपने आप वापस आ जाती है.

वन विभाग के अधिकारियों की मानें तो शेरनी लॉयन सफारी के बाहर नहीं निकल सकती. क्योंकि सफारी के चारों तरफ फेंसिंग की गई है. बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है. बता दें कि शेरनी सृष्टि को पिछले साल गुजरात के शक्करबाग चिड़ियाघर से नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क लाया गया था. उसे नाहरगढ़ लॉयन सफारी में शेर त्रिपुर के साथ छोड़ा गया था.