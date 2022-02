जयपुर. रीट पेपर लीक प्रकरण में कार्रवाई करते हुए आज एसओजी ने जालोर से एक पत्रकार को गिरफ्तार (New arrest by SOG in REET Paper leak case) किया है. रीट पेपर लीक प्रकरण में अब तक कुल 40 लोगों को एसओजी गिरफ्तार कर चुकी है. एसओजी ने आज जालोर से बबलू मीणा को गिरफ्तार किया है जो मूलतः दौसा का रहने वाला है और पिछले 10 वर्षों से जालोर में न्यूज रिपोर्टर के रूप में काम कर रहा है.

प्रकरण में एसओजी ने पिछले दिनों ग्रामसेवक नरेंद्र को गिरफ्तार किया था. नरेंद्र से हुई पूछताछ के आधार पर रीट पेपर लीक प्रकरण में बबलू मीणा की संलिप्तता पाए जाने पर आज उसे भी गिरफ्तार किया गया. बबलू ने रीट पेपर लीक करने वाली गैंग से संपर्क कर पेपर प्राप्त किया और परीक्षा में शामिल हुआ. आरोपी ने गिरोह से जुड़े हुए कुछ अन्य लोगों से भी संपर्क किया. एसओजी के अनुसंधान में तमाम तथ्य प्रमाणित होने पर आज आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

पढ़ें: रीट पेपर लीक केस 2021: अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने वाला ग्राम सेवक गिरफ्तार

आरोपी बबलू को जालौर से गिरफ्तार करने के बाद जयपुर स्थित एसओजी मुख्यालय लाया गया है. प्रकरण में फरार चल रहे अन्य लोगों की तलाश में एसओजी टीम जुटी हुई है और जैसे-जैसे प्रकरण में नए लोगों की गिरफ्तारी हो रही है. उनसे हो रही पूछताछ के आधार पर इस प्रकरण से जुड़े हुए अन्य लोगों की जानकारी जुटाकर उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है.