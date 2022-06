जयपुर. रोजगार की तलाश (Job Search) कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है . प्रदेश की गहलोत सरकार (give jobs on 1 lakh 50 thousand posts in next one year) भले ही तीन साल में हर वर्ष 75 हजार पदों पर नौकरी देने की अपनी बजट घोषणा को पूरा करने में नाकाम रही हो. लेकिन चुनावी माहौल में सरकार अगले एक साल में बंपर नौकरियां देने जा रही है. गहलोत सरकार ने डेढ़ लाख युवाओं को भर्ती करने की योजना बनाई है.

सीएम अशोक गहलोत (CM ASHOK GEHLOT ) ने इसके लिए सभी विभागों को निर्देश जारी कर (bumper recruitment in the next one year ) उन सभी विभागों में रिक्त पदों को भरने के लिए कहा है जो लम्बे समय से खाली हैं. सूत्रों के मुताबिक सरकारी विभागों में हजारों पद खाली पड़े हैं , लेकिन उसका डेटा मेंटेन नहीं होने से किसी की जानकारी में नहीं है. अब जब सरकार ने सभी विभागों के डेटा एकत्रित किया तो सामने आया कि हजारों पद लम्बे समय से खाली पड़े हैं.

तीन साल में 1 लाख 19 हजार 559 पदों पर नौकरीः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट सत्र में बेरोजगारों के लिए हर वर्ष 75 हजार पदों पर भर्ती की घोषणा की थी. हालांकि सरकार ने अपनी घोषणा को पूरा नहीं किया. तीन सालों में अब तक सरकार ने 1 लाख 19 हजार 559 पदों पर ही नौकरी दी है. जबकि सरकार की घोषणा के अनुरूप 2 लाख 10 हजार नौकरी देनी थी.

इस साल में करीब डेढ़ लाख नौकरी मिलेगीः प्रदेश में इस वर्ष बंपर भर्तियां होंगी . राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न विभागों की करीब 21 भर्तियों के माध्यम से करीब 82 हजार पदों पर बेरोजगार युवाओं को नौकरी दी जाएगी. इसको लेकर कैलेंडर जारी कर दिया गया है. जिसने बड़ी भर्तियों में , शिक्षक भर्ती के 46500 पद , बेसिक कम्प्यूटर अनुदेशक के 9862 , BDO के 5396 , वन रक्षक के 2300 , स्कूल लेक्चरर के 5000 , वरिष्ठ अध्यापक के 9760 पद शामिल हैं. इसके अलावा सरकार ने अलग अलग विभागों में खाली पड़े पदों की सूची तैयार की है. जिससे उन रिक्त पदों को भी भरा जा सके. सूत्रों की मानें तो इस वर्ष में सरकार करीब डेढ़ लाख नौकरियां देने की तैयारी में है .

नियमित भर्तियों के निर्देशः बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भर्तियों को लेकर दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे. जिसमें पहला भर्तियों में शैक्षणिक योग्यता और शैक्षणिक योग्यता की समकक्षता के संबंध में होने वाले विवादों के समाधान की पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने. दूसरा विभागों में रिक्त और नवसृजित पदों पर नियमित रूप से भर्तियां करने के भी निर्देश दिए थे.

विभाग वार निकाली जा रही है रिक्तियांः मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश के बाद सभी विभागों से रिक्त पदों की सूची तैयार कराई जा रही है. खास बात यह है कि कई विभागों में ऐसे रिक्त पद भी निकलकर सामने आए जो वर्षों से खाली चल रहे हैं. सूत्रों की मानें तो अलग-अलग की विभागों को मिला कर करीब 15 हजार से 20 हजार ऐसे पद हैं जो लंबे समय से खाली चल रहे हैं. हाल ही में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन सभी रिक्त पदों को भी तत्काल भर्तियों के माध्यम से भरने के निर्देश दिए गए थे.