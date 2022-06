जयपुर. मोती डूंगरी थाना इलाके में गुरुवार शाम एक मकान में आग लगने से हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही मोती डूंगरी थाना पुलिस, सिविल डिफेंस टीम और दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं. सिविल डिफेंस की टीम ने चार मंजिला मकान में फंसे पांच लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला. वहीं दमकल ने कड़ी मशक्कतों के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया. हालांकि आग लगने के (building caught fire in Jaipur कारणों का आभी तक पता नहीं चला (fire in multistory building in Jaipur) पाया है.

आग गुरुवार शाम को मोती डूंगरी थाना इलाके में तड़का रेस्टोरेंट के पास लगी थी. आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया. बिल्डिंग में फंसे 5 लोगों को सिविल डिफेंस की टीम ने सुरक्षित बाहर निकाला. हालांकि आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है. लेकिन प्रथम दृष्टयों में आग लगने का कारण शार्ट सर्किट बताया जा रहा है.

पढ़ें. चाय की दुकान में लगी आग, दुकानदार झुलसा, बाजार में मची अफरा तफरी

आग लगने और इमारत में फंसे हुए लोगों की सूचना पर रेसक्यू टीम ने मौके पर पांच लोगों को इमारत से सुरक्षित बाहर निकाला. रेस्क्यू ऑपरेशन में टीम के सदस्य निक्की सैनी, हंसराज गुर्जर, जितेन्द्र सैनी, लक्ष्मण सिंह, देवीलाल गुर्जर ,अब्दुल राशिद, सेक्टर वार्डन सुनील शर्मा और फायर टीम के सदस्य (fire in multistory building in Jaipur) मौजूद रहे.