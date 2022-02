जयपुर. राजस्थान में कोरोना की तीसरी लहर (Corona Third wave in Rajasthan) को लेकर सरकार की ओर से लगाई गई ज्यादातर पाबंदियों को हटा दिया गया है. सरकार ने नियमों में ढील दे दी है तो एक बार फिर (Political program started in Rajasthan) कांग्रेस अपने कार्यक्रम वर्चुअल की जगह पूर्व की भांति शुरू करने जा रही है.

इसके तहत 17 फरवरी को कांग्रेस की ओर से नागौर जिले का दो दिवसीय आवासीय शिविर (Congress Residential Training Camp in Nagaur) शुरू होने जा रहा है. शिविर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा भी हिस्सा लेंगे. 19 फरवरी को जयपुर में कांग्रेस अधिवेशन होगा. जिसके माध्यम से संगठन को मजबूत करने और बजट से पहले जनता से जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान सरकार के सामने रखे जाएंगे.

जयपुर में होने वाले अधिवेशन में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश प्रभारी अजय माकन और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा शामिल होंगे. इस दौरान एआईसीसी सदस्य, पीसीसी सदस्य, विधायक और वरिष्ठ कांग्रेस नेता बजट में शामिल किए जाने योग्य मुद्दों को लेकर सुझाव देंगे.

इसके बाद 20 और 21 फरवरी को कांग्रेस पार्टी बीकानेर जिले में आवासीय प्रशिक्षण शिविर (Congress Residential Training Camp in Bikaner) करेगी. कांग्रेस की ओर से लगातार होने वाले कार्यक्रमों को देखकर साफ है कि पार्टी अब (Rajasthan Assembly Election 2023) मिशन 2023 की तैयारियों में जुट गई है. पार्टी आगामी दिनों में लगातार कार्यक्रमों का आयोजन करेगी. जिससे कार्यकर्ता मिशन 2023 की चुनौतियों के लिए तैयार हो सकें.

प्रदेश में अब कोरोना (Corona In Rajasthan) नियंत्रण में है. संक्रमितों के आंकड़े तेजी से कम हो रहें हैं. कम होते कोरोना संक्रमण के आंकड़ों के बीच प्रदेश में अब सब कुछ अनलॉक हो गया है. रविवार से स्कूल और धार्मिक स्थल के साथ विवाह समारोह पर लगी पाबंदियां हट गई हैं.