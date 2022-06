जयपुर. राजस्थान में साइबर ठगों (Cyber Crime in Rajasthan) के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं. आम जनता के साथ-साथ ब्यूरोक्रेट्स और अब मंत्रियों को भी साइबर ठग अपने निशाने पर ले रहे हैं. ARD मंत्री गोविंद राम मेघवाल के नाम से (cyber crime in the name of minister govind meghwal) ठगों ने रुपये और गिफ्ट की मांग की है. सचिवालय कर्मचारियों के पास इस तरह के कॉल और मैसेज आने पर उन्होंने इसकी शिकायत की. सूचना के बाद मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाकर आम जनता को इस तरह मैसेज से सतर्क रहने और पुलिस को सूचना देने की अपील की है.

व्हाट्सअप पर डीपी लगाकर लोगों को बना रहे शिकार

साइबर ठग व्हाट्सएप प्रोफाइल पर मंत्री गोविन्द राम मेघवाल की फोटो लगाकर सचिवालय कर्मचारियों सहित अन्य लोगों के पास मैसेज भेज रहे हैं. इसमें शुरुआत में पहले तो लोगों ने मैसेज कर हालचाल जाना फिर बाद में मैसेज आने पर प्रोफाइल पर मंत्री मेघवाल की फोटो देखकर कन्फर्म कर रहे हैं कि नंबर मंत्री जी का ही है या नहीं? तो ठग हां बोलते हुए उनके मीटिंग में होने की बात कह कर एमेजॉन के जरिए गिफ्ट और पैसे देने की मांग कर रहे हैं.

मेघवाल के नाम पर ठगी कर रहे

इस तहर की डिमांड आने पर जब मंत्री मेघवाल से शिकायत की गई तो मामले को गंभीरता से लेते हुए उनकी ओर से साइबर थाने में FIR दर्ज कराई गई है. मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा है कि मेरी फोटो लगाकर फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाकर ठग लोगों के पास कॉल और मैसेज कर रहे हैं. एमेज़ॉन के माध्यम से गिफ्ट और पैसे की भी मांग की जा रही है. सभी से अपील करता हूं कि किसी के बहकावे में नहीं आएं और यदि मेरे नाम पर कोई कॉल या मैसेज आए और पैसों की मांग की जाए तो इसकी सूचना नजदीकी पुलिस थाने या साइबर सेल में तुरंत करें.

मुख्य सचिव और सीएम सचिव के नाम पर मांगे थे पैसे

इससे पहले ठगों ने मुख्य सचिव उषा शर्मा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के प्रमुख सचिव आईएएस कुलदीप रांका के नाम पर भी लोगों को मैसेज करके पैसों की डिमांड की थी. इसमें भी उनकी व्हाट्सएप पर डीपी लगाकर रुपयों की मांग की गई थी जिसपर मुख्य सचिव ने साइबर थाने में मामला दर्ज करवाया था. उसके बाद सचिवालय में ही विधि विभाग के प्रमुख सचिव के नाम से भी व्हाट्सएप पर डीपी लगाकर विभाग के कर्मचारियों से पैसे मांगे गए थे. इसकी शिकायत भी साइबर सेल में की गई थी. वहीं इससे पहले पुलिस महानिदेशक एमएललाठर के नाम से भी पैसे मांगने का मामला सामने आया था जिसकी शिकायत साइबर सेल में दर्ज की गई थी.

सचिवालय कर्मचारी संघ करेगा जागरूक

प्रदेश में इस तरह के मामले कई अधिकारियों और नेताओं के नाम से भी पैसे मांगने को लेकर आते रहे हैं. सचिवालय कर्मचारी संघ अध्यक्ष कपिल देव गुर्जर ने कहा कि हमने इसकी शिकायत अधिकारियों से की है और आगामी दिनों में कर्मचारियों को सतर्क करने के लिए एक वर्कशॉप का भी आयोजन किया जाएगा.