जयपुर. प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. खासकर राजधानी जयपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. हालात यह है कि जयपुर में हर दिन संक्रमण के मामले दोगुने हो रहे हैं. इसके अलावा संक्रमण की दर भी तेजी से बढ़ रही है. विशेषज्ञों की माने तो जयपुर में कोरोना का कम्युनिटी स्प्रेड शुरू हो चुका है.

राजधानी जयपुर में बुधवार को 1138 पॉजिटिव मरीज मिले (Corona cases in Rajasthan) हैं. सबसे अधिक 58 मरीज वैशाली नगर में मिले हैं. जयपुर में एक मरीज ने दम तोड़ दिया है. वहीं बढ़ते केस को देखते हुए चिकित्सा विभाग ने साल की शुरुआत में ही सैपलिंग दोगुनी कर दी. सैंपलिंग बढ़ने के साथ ही राजधानी जयपुर में संक्रमण के मामलों में भी तेजी से वृद्धि होने लगी है.

एक्सपर्ट ने कहा-जयपुर में कम्युनिटी स्प्रेड

RUHS अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अजीत सिंह का कहना है कि बीते कुछ समय से संक्रमण के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है. डॉक्टर सिंह का कहना है कि यदि संक्रमण की दर 5 फीसदी से अधिक हो जाती है तो इसे कम्युनिटी स्प्रेड माना जाता (COVID Community spread in Jaipur) है. मौजूदा समय में जयपुर की बात करें तो संक्रमण की दर करीब 10% तक पहुंच चुकी है (Infection rate 10% in Jaipur), जो एक चिंता का विषय है. पूरे प्रदेश में 50 हजार से अधिक सैम्पलिंग की जा रही है. वहीं जयपुर की बात की जाए तो तकरीबन 15 से 16 हजार सैम्पलिंग हर दिन की जा रही (sampling doubled in Jaipur) है.

आईपीडी का फिगर कम

मौजूदा समय की बात करें तो भले ही संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हो लेकिन अस्पतालों में भर्ती मरीजों की संख्या काफी कम है. डेडीकेटेड कोरोना RUHS अस्पताल की बात करें तो करीब 38 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं. खुद अधीक्षक डॉ. अजीत सिंह का मानना है कि जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, उस हिसाब से आईपीडी का फिगर काफी कम है, जो एक राहत भरी खबर है. इसके अलावा इन 38 मरीजों में से सिर्फ 7 मरीज आईसीयू में एडमिट है.

बीते 5 दिन में अकेले जयपुर में 2734 संक्रमण के मामले आ चुके हैं सामने

संक्रमण की दर 10 फीसदी पहुंची

ऐसे में कम्युनिटी स्प्रेड हुआ शुरू

राहत भरी खबर यह है कि संक्रमण के हिसाब से भर्ती मरीजों की संख्या कम

पूरे जयपुर शहर में 99 मरीज मौजूदा समय में अस्पतालों में भर्ती

इसके अलावा प्रदेश में एक्टिव केस की संख्या में भी लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही (Active case in Rajasthan) है. मौजूदा समय में प्रदेश में 5016 एक्टिव केस कोरोना के मौजूद हैं. जिनमें से 3246 एक्टिव केस अकेले जयपुर में दर्ज किए गए हैं.