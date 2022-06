जयपुर. राज्यसभा की 4 सीटों के लिए आज शुक्रवार को मतदान शुरू (CM On Mission RS) हो गए हैं. सुबह 9:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक विधायक मतदान करेंगे (Voting For Rajyasabha Seats In Rajasthan). गुरुवार को कांग्रेस के विधायक उदयपुर से जयपुर के आमेर स्थित होटल लीला पैलेस पहुंचे थे. होटल लीला पैलेस से मतदान के लिए शुक्रवार सुबह बस में बैठकर विधायक रवाना हुए. कांग्रेस विधायकों की पहली बस के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी होटल लीला पैलेस से रवाना हुए. इस दौरान मीडिया के इसरार पर उन्होंने अपनी जीत और भाजपा की हार का दावा किया.

सीएम बोले- ये ठीक नहीं: मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी ने (CM Ashok Gehlot On BJP) जिस तरह से तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया है, उसको उनकी पार्टी के विधायकों ने ही लाइक नहीं किया.अनावश्यक उम्मीदवार खड़ा किया गया . हॉर्स ट्रेडिंग से दूसरे उम्मीदवार को जीताने की तुक नहीं थी. प्रदेश में 3 कांग्रेस और एक बीजेपी की सीट साफ थी. उन्होंने विश्वास के साथ कहा कि पिछले चुनाव में भी बीजेपी ने ऐसे ही किया था, उस वक्त भी इन्हें मात खानी पड़ी थी. इस बार भी मात खाएंगे. साथ ही सीएम ने कहा कि भाजपा में भगदड़ मची हुई है और उसे अपना घर संभालना चाहिए.

सीएम राज्यसभा सीटों की वोटिंग से पहले

पढ़ें-Rajysabha Election 2022: फैसला आज, कांग्रेस विधायकों पर गहलोत तो भाजपा पर पूनिया रखेंगे नजर

पहली बस में 31 सवार: होटल से 31 विधायकों को लेकर पहली बस रवाना हुई. होटल लीला पैलेस के बाहर पुलिस बल की जबरदस्त तैनाती की गई है. पुलिस के आला अधिकारी भी तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं. जानकारी के मुताबिक शुक्रवार शाम 4:00 बजे तक मतदान चलेगा. जीत के लिए 1 प्रत्याशी को 41 विधायकों के वोट की जरूरत होगी. मतदान के बाद शाम 5:00 बजे से मतगणना शुरू होगी. जिसके बाद शाम को परिणाम भी आ जाएंगे. राज्यसभा की 4 सीटों के लिए कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला, मुकुल वासनिक, प्रमोद तिवारी को मैदान में उतारा है. वहीं भाजपा की तरफ से घनश्याम तिवाड़ी चुनाव मैदान में हैं. निर्दलीय प्रत्याशी सुभाष चंद्रा को भाजपा ने अपना समर्थन दिया है. हॉर्स ट्रेडिंग की संभावना को देखते हुए दोनों ही दलों के विधायकों को बाड़ेबंदी में रखा गया था.