जयपुर. भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनवरी में राजस्थान प्रवास के दौरान अजमेर (JP Nadda will come to Ajmer in January) जाएंगे. वहां वे पार्टी के नवनिर्मित कार्यालय भवन सहित अन्य जिलों में बनाए गए कार्यालय भवनों का ऑनलाइन लोकार्पण करेंगे. वहीं दूसरी ओर संगठनात्मक स्तर पर भाजपा की मजबूती के लिए प्रदेश संगठन आगामी 29 और 30 दिसंबर को भरतपुर में मोर्चों की संयुक्त बैठक (Joint meeting of BJP Morcha in Bharatpur) भी करने जा रहा है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. सतीश पूनिया (Satish Poonia latest news) ने यह जानकारी दी.

पूनिया ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से जनवरी माह में समय मांगा गया है. उनके अनुसार पार्टी चाहती है कि जेपी नड्डा का कार्यक्रम अजमेर जिले में रखा जाए और इसी दिशा में तैयारी की जा रही है.

पढ़ें. Omicron Cases in Rajasthan : राजस्थान में ओमीक्रोन के 4 नए मामले, स्वास्थ्य मंत्री बोले- घातक नहीं है यह Virus...

पूर्वी राजस्थान पर प्रदेश भाजपा संगठन का फोकस

डॉ. सतीश पूनिया ने कहा कि पार्टी का फोकस अब पूर्वी राजस्थान पर है. यही कारण है कि आगामी 29 और 30 दिसंबर को राजस्थान भाजपा से जुड़े सभी अग्रिम मोर्चे की संयुक्त बैठक भरतपुर में रखी गई है. 29 दिसंबर को बीजेपी युवा, महिला, ओबीसी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश अध्यक्षों और महामंत्रियों की संयुक्त बैठक होगी.

वहीं दूसरी ओर 30 दिसंबर को इन सभी मोर्चों की कार्यसमिति की संयुक्त बैठक रखी जाएगी. इन्हें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और संगठन महामंत्री चंद्रशेखर संबोधित करेंगे. संभवता इस बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान प्रभारी अरुण सिंह भी शामिल हो सकते हैं.