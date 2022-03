जयपुर. पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने गुरुवार को जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का (JLF 2022 In New Look) उद्घाटन किया. उद्घाटन सत्र के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने कहा कि कोविड के कारण बंद अंतरराष्ट्रीय उड़ानें अब शुरू हो चुकी हैं. इसका जयपुर साहित्य उत्सव को फायदा होगा.

इस महोत्सव से राजस्थान के पर्यटन को नई रफ्तार भी मिलेगी. इसके साथ ही उन्होंने पर्यटन सेक्टर को उद्योग का दर्जा (Vishvendra Singh on Rajasthan Tourism) देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का आभार जताया और कहा कि यह राजस्थान के पर्यटन के लिए सबसे बड़ी सौगात है. यह मांग दो दशक से भी लंबे समय से पेंडिंग थी. अब सीएम गहलोत ने इस सेक्टर की बड़ी मांग को पूरा किया है.

पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने क्या कहा...

पंजाब चुनाव के नतीजों पर कहा- जनता का आदेश सिर माथे : पंजाब चुनाव में कांग्रेस के कमजोर प्रदर्शन के सवाल पर पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह ने कहा कि पंजाब हो या कोई दूसरा प्रदेश, जनता का आदेश सिर माथे है.

टीम वर्क आर्ट्स के एमडी संजॉय राय ने बताया कि आज साहित्य उत्सव की ऑन ग्राउंड शुरुआत हुई है. यह कार्यक्रम 14 मार्च तक चलेगा. उनका कहना है कि इन पांच दिनों में 250 से ज्यादा अवार्ड विनर साहित्यकार शिरकत करेंगे. इस बार साहित्य उत्सव में कम लोग आने के सवाल पर उनका कहना है कि एग्जाम के कारण युवाओं की संख्या कम है. इसके साथ ही कोविड प्रोटोकॉल की पालना के चलते भी लोग पहले के मुकाबले कम आए हैं.

