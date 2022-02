जयपुर. शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूलों को पुनर्भरण राशि दिलवाने की मांग लंबे समय से निजी स्कूल संचालक (Private School Owners On Street Over RTE Amount) कर रहे हैं. आज स्कूल शिक्षा परिवार के बैनर तले एकजुट हुए निजी स्कूल संचालक शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला (Education Minister BD Kalla) के आवास पर पहुंचे. जहां स्कूल शिक्षा परिवार के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास (Attempt of Self Immolation In Jaipur) किया. हालांकि, मौके पर तैनात पुलिस के जवानों ने उन्हें रोक लिया.

निजी स्कूल संचालकों (Private School Owners On Street Over RTE Amount) का कहना है कि आरटीई की राशि का पुनर्भरण करने की उनकी मांग की सरकार लंबे समय से अनदेखी कर रही है. यह राशि जल्द से जल्द जारी करवाई जाए. इसके साथ ही निजी स्कूल कल्याण बोर्ड का गठन करने और सभी विद्यालयों को सुचारू रूप से खोलने की मांग भी वे लगातार सरकार से कर रहे हैं. संचालक नाराज हैं कि अभी तक उनकी मांगों पर सरकार ने आंखे मूंद रखी हैं.

इधर, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला (Education Minister BD Kalla) का कहना है कि जिस समय आरटीई के पुनर्भुगतान के लिए पोर्टल (Rajasthan Government Portal For RTE Reimbursement Amount) खुला हुआ था. उस समय कई स्कूल संचालकों ने आवेदन नहीं किया. शिक्षा विभाग की स्पष्ट गाइड लाइन है कि जिन संचालकों ने स्कूल खोलकर पढ़ाई करवाई. उन्हें भुगतान मिलेगा और जिन्होंने पढ़ाई नहीं करवाई उन्हें भुगतान नहीं मिलेगा.

निजी स्कूल संचालकों के मिलने का समय न देने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनसे कोई भी कभी भी आकर मिल सकता है. निजी स्कूल संचालकों के भी पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को मिलने बुलाया था.