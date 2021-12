जयपुर. कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली तो खत्म हो गई लेकिन इस पर सियासत अब भी जारी है. राजस्थान आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party On Congress Rally) ने अब राहुल गांधी की इस रैली पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि आखिर कांग्रेस के 10 दिन कब पूरे होंगे. राजस्थान का हर किसान यह सवाल पूछना चाहता है.

1 से 10 तक की गिनती का डाला वीडियो

आम आदमी पार्टी ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बकायदा राहुल गांधी द्वारा किए गए उस वादे का वीडियो (Video Of Promise Made By Rahul Gandhi) भी डाला जिसमें राहुल गांधी एक से लेकर दस तक गिनती गिन रहे हैं और किसानों की कर्ज माफी (Farmers Loan Waiver In Rajasthan) की बात कह रहे हैं.

गहलोत सरकार के राज में इतनी महंगाई क्यों

इससे पहले जब कांग्रेस जयपुर में महंगाई हटाओ रैली आयोजित करने वाली थी तब भी आम आदमी पार्टी ने इस पर सवाल उठाए (AAP Question on Rahul Gandhi rally) थे. पार्टी के प्रदेश सचिव देवेंद्र शास्त्री ने कहा था कि इस रैली के दौरान राहुल गांधी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यह भी साफ करें कि राजस्थान में आखिर इतनी महंगाई (Inflation In Rajasthan) क्यों है और उसे कम करने के लिए गहलोत सरकार (Gehlot Government) ने क्या प्रयास किए.

