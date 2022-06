जयपुर. लंबे समय से भारतीय नागरिकता का इंतजार कर रहे पाक विस्थापितों के लिए मंगलवार का दिन खुशी लेकर आया. मंगलवार को कलेक्ट्रेट में 8 पाक विस्थापित नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी (Indian citizenship given to 8 Pak displaced persons in Jaipur) गई. प्रमाण पत्र हाथ में आने पर उनके चेहरों पर आई खुशी देखने लायक रही.

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) दिनेश कुमार शर्मा ने मंगलवार को 8 पाक विस्थापित नागरिकों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा. एडीएम दिनेश कुमार शर्मा ने 47 वर्षीय निर्मला, 19 वर्षीय एशूवर राम, 28 वर्षीय खेतकुमार, 22 वर्षीय अजीत कुमार, 25 वर्षीय तानियान, 28 वर्षीय संतोष, 17 वर्षीय हरिवंति लाल और 18 वर्षीय जगदेश लाल को भारतीय नागरिकता प्रमाण पत्र दिया. दिनेश कुमार शर्मा ने सभी को बधाई देते हुए जिम्मेदार भारतीय नागरिक बनने की शुभकामना भी दी.

पढ़ें: कोटा: 10 पाकिस्तानी विस्थापितों को मिली भारतीय नागरिकता, खुशी में बांटी मिठाई

इस दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर (दक्षिण) मोहम्मद अबूब्रक भी उपस्थित रहे. अबूब्रक ने बताया कि जिला प्रशासन की ओर से समय-समय पर पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता का प्रमाण पत्र सौंपा गया है. कोरोना के कारण थोड़ी दिक्कत हुई थी. अब शेष रहे आवेदनों पर भी जल्द कार्रवाई कर पाक विस्थापितों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी. सभी पाक विस्थापित नागरिकों ने खुशी जाहिर कर कहा कि उन्हें भारतीय होने पर गर्व है. उन्होंने बताया कि बिना भारतीय नागरिकता के वे लंबे समय से परेशानी का सामना कर रहे थे और सरकारी योजनाओं के लाभ से भी वंचित थे. अब भारतीय नागरिक बनने के बाद वे सरकार की योजनाओं का भी लाभ उठा सकेंगे.