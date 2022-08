अलवर. जिले के रामगढ़ क्षेत्र के खेड़ी गांव में कुछ अज्ञात लोगों ने एक बुजुर्ग महिला पर कुल्हाड़ी से (Old woman attacked with axe in alwar) वार किया. हमलावर महिला को मरा हुआ समझकर गांव के ही एक कुंए (old woman thrown in well) में फेंक कर चले गए. महिला कुछ घंटों तक जब घर नहीं पहुंची तो परिजनों ने उसकी तलाश शुरू की. इस दौरान एक कुंए से कराहने की आवाज आ रही थी. परिजनों ने कुंए में देखा तो महिला लहूलुहान हालत में पड़ी थी. ग्रामीणों की मदद से परिजनों ने महिला को बाहर निकाला और अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया.

घायल महिला के परिजनों ने बताया कि सुबह 11 बजे पाची देवी घर से निकलीं और शाम तक नहीं लौटीं. इस पर परिजनों ने गांव में उसकी तलाश शुरू की. परिजन ढूंढते हुए उसे खेत पर देखने गए तो उनकी चुनरी एक कुंए के पास पड़ी मिली. कुंए से कराहने की आवाज भी सुनाई दी. परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से बुजुर्ग महिला को कुंए से बाहर निकाला. उनके शरीर पर कई जगह कुल्हाड़ी से वार के निशान थे. महिला ने बताया कि कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की और फिर मरा हुआ समझकर कुंए में फेंक दिया.

परिजनों ने महिला को घायल अवस्था में अलवर के राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया. बुजुर्ग महिला के पोते मुकेश के मुताबिक कि उनकी दादी पर किसी अज्ञात व्यक्ति ने कुल्हाड़ी से हमला किया फिर कुंए में फेंक दिया. पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है. इस संबंध में पीड़िता के बयान दर्ज किए गए हैं. पीड़िता का सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में इलाज चल रहा है.