अलवर. वन विभाग के कार्यक्रम में शनिवार को अलवर (Tikaram Julie Reached Alwar In The Program Of Forest Department) पहुंचे मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि किसानों का 14 हजार करोड़ रुपए का कर्ज प्रदेश सरकार ने माफ (Kisan Karj Mafi in Rajasthan) किया है. लेकिन केंद्रीयकृत बैंक सरकार का सहयोग नहीं कर रहे. ऐसे में केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए. इसके अलावा बालिका (Alwar Latest News) की घटना में साक्ष्य मिटाने के मामले में मंत्री ने कहा कि सभी तरह की जांच एफएसएल टीम की तरफ से की गई है. सभी सैंपल ले लिए गए हैं, जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं.

समाज कल्याण मंत्री टीकाराम जूली ने विपक्ष पर निशाना साधते हुआ कहा कि भाजपा जानबूझ कर किसानों का मुद्दा (Tikaram Julie Statement on Farmer Dispute) बना रही है. जबकि प्रदेश सरकार ने सत्ता में आने के बाद 14000 करोड़ रुपए किसानों का कर्जा माफ किया है. लेकिन केंद्रीकृत बैंक सरकार का सहयोग नहीं कर रहे. सरकार की तरफ से उनको सभी तरह के ऑप्शन दिए गए हैं. इस स्थिति में केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए. जिस किसान ने 80 हजार रुपए का लोन लिया है, उस पर ब्याज की कई गुना पेनल्टी लगाकर लाखों रुपए वसूले जा रहे हैं. हालांकि, मामला सामने आने के बाद प्रदेश सरकार ने जमीन की कुर्की पर रोक लगा दी है. प्रदेश सरकार किसान की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है.

वन विभाग के कार्यक्रम में अलवर पहुंचे टीकाराम जूली

टीकाराम जूली ने अलवर में बालिका (Tikaram Julie Statement 0n Alwar Rape Case) के साथ हुई घटना के मामले में पुलिस प्रशासन पर साक्ष्य मिटाने के आरोपों पर भी सफाई देते हुए कहा कि सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है. मामले की जांच पड़ताल पुलिस कर रही है. एफएसएल और अन्य जांच टीमों ने सभी सैंपल रिजर्व रख लिए हैं, जो पूरी तरह से सुरक्षित है. सीबीआई को जांच के दौरान अगर किसी तरह की कोई रिपोर्ट की आवश्यकता होगी, तो पुलिस और एफएसएल की टीम की उन्हें सभी रिपोर्ट उपलब्ध करा देगी. विपक्ष केवल अफवाह फैलाने का काम कर रहा है.