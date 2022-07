अलवर. शहर में मालाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के परसाका बास गांव में मंगलवार सुबह बोरिंग को लेकर दो भाइयों में विवाद हो गया. विवाद में पप्पू नामक युवक ने अपने भाई सुखराम के परिवार पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया. मंगलवार को हुई घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. दोनों के बीच विवाद खत्म हुआ ही था कि बुधवार सुबह एक बार फिर से दोनों में झगड़ा हो गया. सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर दोनों पक्षों को हिरासत में (Dispute between two brothers in Alwar) लिया है.

परसाका बासगांव में बोरिंग के पैसे को लेकर सुखराम और पप्पू में विवाद हुआ था. सुखराम अपने बड़े भाई से बोरिंग का खर्चा मांग रहा था. जिसके बाद पप्पू ने सुखराम पर लाठी डंडों से हमला कर दिया. घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया. विवाद में पप्पू के लड़के के सिर पर चोटें आई है. वही सुखराम की लड़की नैनी बाई को भी चोट लगी है. घटना में दोनों घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने मारपीट में शामिल लोगों को हिरासत में लिया है.

पिता मोहनलाल ने बताया कि दोनों भाइयों का बंटवारा कर दिया गया है. उसके बाद भी आए दिन दोनों के बीच विवाद होते रहते हैं. परिवार में एक बोरिंग है, जिसके पैसे पप्पू ने नहीं दिए हैं, जब भी पप्पू से पैसे की मांग की जाती हैं, मारपीट पर आतुर हो जाता है. उसने बताया कि बोरिंग के पैसे को लेकर दोनों में विवाद हुआ था. मोहनलाल ने कहा कि पप्पू के परिवार के सदस्यों ने उनके साथ जमकर मारपीट की जिसके चलते वह दूसरी जगह पर चले गए थे. फिलहाल इस मामले की जांच पुलिस (Dispute between two brothers over boring in Alwar ) कर रही है.