.

BJP on Bharat Jodo Yatra: भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री ने ली चुटकी, बोले-राहुल गांधी को नहीं मिल रहा रिस्पांस Published on: 27 minutes ago

Koo_Logo Versions

सीहोर। बुधवार को केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री एल मुरुगन सीहोर कोठरी स्थित वीआईटी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए. यहां पर प्रेस से चर्चा के दौरान उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर हमला बोला. उन्होंने भारत जोड़ो भारत को लेकर कहा कि राहुल गांधी सिर्फ दिखावे के लिए यात्रा निकाल रहे हैं. यात्रा को लोग महत्व नहीं दे रहे हैं. यात्रा कन्याकुमारी से निकाली तमिलनाडु में लोग यात्रा को रिस्पांस नही दे रहे हैं. उन्होंने मध्यप्रदेश की तारीफ करते हुए कहा कि एमपी में शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम हो रहा है. कूनो पार्क में चीते आने से मध्यप्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा यहां के युवाओं को रोजगार मिलेगा. Union Minister L Murugan Visit Sehore, L Murugan Targets Rahul Gandhi, L Murugan Targets Bharat Jodo Yatra, Bharat Jodo Yatra is not getting response, BJP on Bharat Jodo Yatra