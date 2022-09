.

Published on: 17 minutes ago

भोपाल। मध्य प्रदेश विधानसभा का पांच दिवसीय मानसून सत्र मंगलवार से शुरू हो गया है. लेकिन सत्र शुरू होने के पहले ही दिन कांग्रेस ने जमकर हंगामा किया. नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने बीजेपी पर घोटाले का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि हर विभाग में घोटाला हो रहा है. उन्होंने कहा कि हमारा कर्तव्य है कि हम जनता की आवाज उठाएं. कल सदन में हम इस बात को उठाएंगे और इस पर चर्चा करेंगे. अगर घोटाला नहीं हुआ तो इसपर भाजपा को चर्चा करने में क्या दिक्कत है. हम जो प्रश्न करेंगे बीजेपी को उसका जवाब देना पड़ेगा. उनका कहना है कि हर मामले पर चर्चा करवानी चाहिए, चाहे वह कारम डैम का मामला हो या पोषण आहार. MP Monsoon Session 2022, MP Assembly Congress Protest, Govind Singh has accused BJP of scam, Congress Protest Against Corruption