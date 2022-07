.

Khargone Heavy Rain: MP में भारी बारिश से जलजमाव, पुल के ऊपर पानी बहने से कई लोग फंसे, जान जोखिम में डालकर नदी कर रहे पार Published on: 2 hours ago

खरगोन। खरगोन में बीते दो दिनों से लगातार बारिश हो रही है (Heavy Rain In Khargone). इसकी वजह से जगह-जगह जलजमाव की स्थिति बन गई है. भारी वर्षा से छोटे नाले और नदियां उफान पर हैं. वहीं पहाड़ी क्षेत्र में हुई बारिश से उमरखली रोड स्थित ओढल नदी में बाढ़ आ गई है(Waterlogging due to Heavy Rain In Khargone). पुलिया नीचे होने की वजह से पुल के ऊपर से पानी बहने लगा है. दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई. इस दौरान कुछ लोगों ने जान जोखिम में डालकर नदी पार करने की कोशिश की. जिसमें से कई लोग पुल के बीच में ही फंस गए. मौके पर मौजूद लोगों ने फंसे लोगों की मदद कर उन्हें वहां से निकाला. (Rain In Khargone many people trapped over bridge)