Indore: टोल टैक्स वसूली पर भड़के ग्रामीण, तोड़फोड़ कर टोल कर्मचारियों को पीटा, CCTV में कैद हुई घटना Published on: 1 hours ago

इंदौर। बाणगंगा थाना क्षेत्र में मौजूद टोल टैक्स पर क्षेत्र के ग्रामीणों ने जमकर हंगामा कर तोड़फोड़ की, साथ ही कर्मचारियों को भी पीटा. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई. जानकारी के अनुसार, घटना इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के अलवाशा टोल टैक्स की बताई जा रही है. टोल टैक्स पर बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और वहां मौजूद कर्मचारियों के समक्ष विरोध जताया कि वह ग्रामीणों से भी टोल वसूल रहे हैं इस दौरान टोल टैक्स पर मौजूद कुछ कर्मचारियों ने ग्रामीणों से अभद्रता कर दी और इसके बाद वहां पर मौजूद ग्रामीणों ने कर्मचारियों को जमकर पीटा और टोल टैक्स में भी तोड़फोड़ की. बाणगंगा थाना प्रभारी राजेन्द्र सोनी का कहना है कि पूरे मामले में सीसीटीवी के आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है. (Indore Crime News) (Villagers Beat Up Toll Tax Employees) (Villagers Create Ruckus On Toll Tax) (Incident caught on CCTV)